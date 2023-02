Oberhausener Fußballer helfen Erdbebenopfern

Erkan Saracbasi (vorne links) und die Kicker des TSV Safakspor fühlen sich besonders in der Pflicht, den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien zu helfen.

Oberhausen. Hobbyliga Oberhausen und der TSV Safakspor richten Benefizturnier am Tackenberg aus. Der enorme Erlös der recht spontanen Aktion erstaunt.

Fußball-Oberhausen hilft den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien. Am vergangenen Samstag richteten Hobbyliga Oberhausen und der TSV Safakspor auf ihrer Platzanlage am Tackenberg ein spontanes Benefizturnier aus, dessen Erlös den Opfern der verheerenden Katastrophe zugute kommt. Jessica Kalthoff-Rech vom Klub Hobbyliga war dabei die treibende Kraft und stellte innerhalb weniger Tage dieses kleine Turnier auf die Beine. „Sie hat sich wirklich sehr viel Arbeit gemacht. Wir als TSV Safakspor haben dabei unterstützt“, kann Safak-Chef Erkan Saracbasi das Engagement nicht genug loben und unterstützen.

Und was Kalthoff-Rech da organisiert hatte, konnte sich sehen lassen: Acht Mannschaften aus sechs Vereinen hatten spontan zugesagt, um die Stiefel zu schnüren und auf dem Kleinfeld ein wenig zu kicken. Klar, die Spendenbüchse ging zeitgleich herum, die Einnahmen aus Speis und Trank kamen selbstverständlich hinzu, so dass am Ende die stattliche Summe von 6000 Euro für die Erdbebenopfer zusammenkam.

Weiteres Turnier am Tackenberg am kommenden Wochenende

Damit aber nicht genug, denn der TSV Safakspor will am kommenden Wochenende gerne noch einmal nachlegen: „Gerade wir als türkischer Verein sehen uns auch in der Pflicht“, so Saracbasi. Gemeinsam mit der SG Osterfeld und dem BV Osterfeld wird am Tackenberg ein weiteres Turnier ausgetragen, um noch mehr Spenden zu sammeln. Saracbasi: „Die Leute sollen kommen, ein bisschen Fußball gucken, etwas Leckeres essen und selbstverständlich auch spenden. Die Einnahmen werden zu 100 Prozent gespendet. Die Leute haben nämlich jede Hilfe nötig“, so der Klubchef abschließend.

