Oberhausener Frauen-Teams sind im Halbfinale unter sich

1. Runde Kreispokal Frauen: Fortuna Bottrop – Arminia Klosterhardt 0:2 (0:0): Der Vorjahresfinalist trat bei Bezirksligist Fortuna Bottrop an. Letztlich wurde der Landesligist seiner Favoritenrolle gerecht und buchte durch die Bogenlampe von Eileen Wilke und ein Eigentor der Gastgeberinnen (das auch Wilke zugeschrieben wurde) das Halbfinal-Ticket.

Über das 2:0 zeigte sich auch Arminia-Trainer Marco Richter erfreut. „Wir waren von der ersten Minute an um Spielkontrolle bemüht und haben das letztlich gegen einen tiefstehenden Gegner geduldig über die Bühne gebracht. Der Sieg geht absolut in Ordnung.“

Spannung bei Rhenania gegen SF Königshardt

Deutlich spannender ging es beim Aufeinandertreffen zwischen dem Titelverteidiger Rhenania Bottrop und den Sportfreunden Königshardt zu. Gleich zweimal gingen die Gastgeberinnen in Führung, wobei Amelie-Maria Jess jeweils die passende Antwort parat hatte.

hr Treffer zum 2:2 fiel dabei erst in der dritten Minute der Nachspielzeit und gab den SFK-Frauen den entscheidenden Schub für die Verlängerung. Dort machten nämlich Hannah Klempel und Jess mit ihrem dritten Streich den 4:2-Sieg im Duell der Bezirksligisten perfekt.

SFK-Trainer haben keine Sekunde gezweifelt

„Wir haben über die gesamten 120 Minuten Kampfgeist gezeigt und keine Sekunde an uns gezweifelt, auch nicht nach den Gegentreffern. Wir wollten unbedingt ins Halbfinale und haben uns letztlich belohnt“, lautete das Fazit des Trainerduos Lothar Hoppe und Ralf Hartmann.

Zum Stadtduell kam es derweil zwischen dem TuS Buschhausen und dem TB Oberhausen. Hier sorgte der goldene Treffer von Navina Löhr letztlich für die Entscheidung zu Gunsten der TBO-Mädels. Keine Chance ließ dagegen Sterkrade 06/07 dem VfB Bottrop. Mit 5:1 (5:1) fertigte die Mannschaft von Linienchef Christian Eilts an der Dorstener Straße die Gäste ab.

Reyhan Öztürk (2), Julia Ptaszynski, Alina Stempniah und Lena Papert machten bereits in der ersten Halbzeit alles klar. Bereits am 25. Oktober kommt es in der Kreisliga, Gruppe 4 zur Neuauflage des Duells zwischen den Sterkraderinnen und dem VfB.

Weiter geht’s im Februar

Im Halbfinale, das für den Februar 2021 terminiert ist, sind somit die Oberhausener Klubs ganz unter sich. Die Semifinals lauten: SF Königshardt gegen Arminia Klosterhardt und TB Oberhausen gegen Sterkrade 06/07.

Kreispokal der Herren, Runde zwei, Mittwochsspiele: SV Vonderort – Bottrop 11 11:10 n. E (5:5 (4:1), SG 92 Oberhausen – HobbyLiga 6:2, SF 06 Sterkrade – SF 08/21 Bottrop 1:2, RSV/GA Klosterhardt – TSV Safakspor 1:2, SV Concordia – PSV Oberhausen 3:2.