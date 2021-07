Oberhausener Firmenlauf wird „in echt“ ausgetragen

Oberhausen. Nach einem Jahr Unterbrechung wird am 2. September wieder der beliebte Firmenlauf ausgetragen. Diesmal gibt die evo gern den Hauptsponsor.

Darauf haben viele sehnlicht gewartet: Am 2. September findet nach einem Jahr Unterbrechung der reale Firmenlauf Oberhausen endlich wieder statt – gemeinsam auf der gewohnten Strecke! Hauptpartner und Namensgeber der diesjährigen Ausgabe ist die evo, die vertretungsweise an die Stelle der Viactiv-Krankenkasse tritt. Anmeldungen können ab sofort auf der Website www.oberhausener-firmenlauf.de durchgeführt werden.

„Die bisherigen Firmenläufe hat die Krankenkasse unterstützt und trat daher auch als Namensgeber auf“, erläutert Lena Geilenbrügge, Leiterin Marketing Sales bei der Viactiv.

evo zum 120. Geburtstag

„Es war nicht absehbar, wie sich die Pandemie weiterentwickeln und ob die Durchführung des Firmenlaufs in diesem Jahr überhaupt möglich sein würde. Wir haben daher Anfang des Jahres beschlossen, 2021 als besonders in der Verantwortung stehende Krankenkasse auf die Teilnahme an allen realen Laufveranstaltungen zu verzichten.“ So wurde mit der Energieversorgung Oberhausen (evo) ein Partner gefunden, der in diesem Jahr die Unterstützung für den beliebten Firmenlauf übernommen hat und als Namensgeber fungiert – passend zum Doppeljubiläum, das das Unternehmen 2021 feiert.

„Wir mussten nicht lange überlegen, als wir gefragt wurden, ob wir in diesem Jahr als Hauptpartner und Namensgeber des Firmenlaufs Oberhausen einspringen möchten“, so Sabine Benter, Pressesprecherin und Geschäftsbereichsleitung Kundenservice der evo. „‚120 Jahre Teil unserer Stadt‘ lautet eines unserer Jubiläen.“

Wegen der Pandemie sind die langfristig geplanten Veranstaltungen bisher ausgefallen – so wird nun der Firmenlauf Oberhausen maßgeblich unterstützt. Darüber hinaus ist es dem Unternehmen ein Anliegen, etwas für alle laufbegeisterten Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen tun zu dürfen. Der evo-Firmenlauf Oberhausen sei auch ein Dank für die langjährige Verbundenheit zu dem Unternehmen.“

In Anbetracht der Corona-Thematik wird die Teilnehmerzahl in diesem Jahr auf maximal 3000 Starter:innen beschränkt. Wer bei der Laufveranstaltung mitmachen möchte, sollte sich schnell anmelden. Denn wer zuerst kommt, mahlt bekanntlich auch zuerst.

Und noch einen Vorteil hat eine schnelle Anmeldung: Mit dem bekannten Early-Bird-Rabatt, der auch in diesem Jahr gewährt wird, profitieren alle Laufbegeisterten, die sich bis zum 8. August anmelden, von der vergünstigten Anmeldegebühr von 18,50 Euro (exkl. MwSt.) pro Person. Ab dem 9. August gilt dann die normale Anmeldegebühr in Höhe von 19,50 Euro (exkl. MwSt.). Anmeldungen für den Firmenlauf Oberhausen sind bis zum 27. August möglich.

Zusammen erleben

„Wir wissen, dass nach fast eineinhalb Jahren Pandemie der Wunsch nach einem gemeinsamen Laufen an der frischen Luft und der Spaß am Gemeinschaftserlebnis besonders groß ist“, so Norbert Lamb, Geschäftsführer der Oberhausener Agentur Contact, die den Lauf plant und realisiert. „Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir den Firmenlauf Oberhausen in diesem Jahr als echte Veranstaltung anbieten können und die evo diese beliebte Veranstaltung als namensgebender Hauptpartner unterstützt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen