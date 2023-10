Oberhausener Boxer Malek Semmo bleibt eine Klasse für sich

Oberhausen. Der Oberhausener Boxer Malek Semmo setzt seinen erfolgreichen Marsch fort und wird in Saarbrücken deutscher Titelträger der U22.

Malek Semmo setzt seinen erfolgreichen Marsch durch die Altersklassen bei den Titelkämpfen um die Deutsche Meisterschaft im Boxen nahtlos fort. Jetzt wurde er in Saarbrücken deutscher Titelträger der U22. Der Oberhausener in Diensten des Duisburger Boxteams startete für den Landesverband NRW. Er war an 1 gesetzt, in einem zweiten Lostopf wurde der Vertreter aus Niedersachsen an 1 gesetzt, so dass die beiden leistungsstärksten Faustkämpfer Deutschlands in dieser Altersklasse erst im Finale aufeinander treffen konnten.

So kam es: Gegen den Sachsen-Kämpfer zeigte sich Semmo im Ring hoch überlegen, der Kampf wurde in der ersten Runde nach Aufgabe seines Gegners abgebrochen. Der zweite Kampf gegen den Vertreter aus Bayern ging immerhin in die zweite Runde und wurde hier ebenfalls abgebrochen, da Semmo seinen Kontrahenten zu hart getroffen hatte. Im Halbfinale gegen den Boxer aus Baden-Württemberg siegte der Oberhausener klar nach Punkten und stand damit im vorher absehbaren Finale gegen den Niedersachsen. Auch hier setzte er sich klar nach Punkten durch. Semmo: „Ich war topfit, ich wusste, dass ich hier alles gewinnen würde.“

Bis Mittwoch darf sich der Oberhausener ausruhen, ab Donnerstag beginnt unter Regie des Bundestrainers dann für den deutschen Kader das Training wieder. Zunächst steht mit dem Cologne-World-Cup ein Vorbereitungsturnier an, bevor es dann in drei Wochen im Nationaldress zur Europameisterhaft nach Budva/Montenegro geht. (P.V.)

