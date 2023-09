Oberhausen: SSB zieht positives Fazit für Sport im Park

Oberhausen. Der Stadtsportbund Oberhausen lud die beteiligten Übungsleiter:innen von Sport im Park ein. So viele Menschen haben an den Kursen teilgenommen.

Der Stadtsportbund Oberhausen (SSB) lud die beteiligten Übungsleiter:innen zum großen Abschlusstreffen ein. Nach einem gemeinsamen Frühstück wurde ein Blick auf die Statistik mit den finalen Zahlen und die schönsten Bilder und Videos der einzelnen Angebote von Sport im Park geworfen. Die Auswertung aller Daten ergab, dass 5964 Sportbegeisterte in den neun Wochen an den vielfältigen Kursen teilnahmen.

Auch wenn die Zahl, unter der vom letzten Jahr blieb (6503), waren die Beteiligten zufrieden. Hauptgrund für den leichten Rückgang war das vor allem in der zweiten Hälfte schlechte Wetter und die daraus resultierenden Kursabsagen. Dass am Ende 30 Kurse nicht stattfanden, überraschte auch Geschäftsführerin Sabine Grajewski.

Viele neue Gesichter in Kursen und später auch in den Vereinen

Worüber sich die Übungsleiter:innen freuten, waren die vielen neuen Gesichter in ihren Kursen. Bei dem traditionellen Abschlusstreffen werden jährlich einzelne Übungsleiter:innen in einer ausgewählten Kategorie ausgezeichnet. In diesem Jahr entschied sich das Organisationsteam diejenigen zu ehren, die ihren Kurs die kompletten neun Wochen angeboten haben. Und so freuten sich am Ende Heiner Dresenkamp und Zbigniew Glowacki vom Boule des TC Sterkrade 69 und Marcus Lehmberg, als Neuling mit drei Tanzangeboten, über die Auszeichnung.

Marcus Lehmberg, als Neuling mit drei Tanzangeboten bei Sport im Park dabei, wurde von den SSB-Organisator:innen sein konstantes Angebot über neun Wochen ausgezeichnet. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Damit die Erfolgsreihe auch im nächsten Jahr wieder Menschen in Oberhausen und Umgebung begeistert, wurde sich außerdem über Verbesserungsvorschläge und Anregungen für 2024 ausgetauscht. Wie in jedem Jahr war die spannende Frage, wie viele Teilnehmenden haben sich in einem Verein angemeldet? Das Ergebnis fiel dabei sehr unterschiedlich aus. Von zwei neuen Teilnehmer:innen bis zu einem komplett neuen Kurs ist alles mit dabei. So freut sich der VfL Bergheide, der als einziger Verein ein aufbauendes Angebot durchführte, über elf neue Anmeldungen für seine Laufschule. Beim Turnerbund Osterfeld blickt Übungsleiterin Manuela Stürmer, die mit drei Angeboten vertreten war, voller Vorfreude auf ihren neuen Hula-Hoop-Kurs, wo sie viele Teilnehmer:innen von Sport in Park begrüßen wird. Im Gesamten waren sowohl das Organisationsteam des SSB als auch die Übungsleiter:innen mit dem Projekt zufrieden und freuen sich schon auf nächstes Jahr.

