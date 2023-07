Oberhausen: RWO bietet Borussia Dortmund Paroli

Oberhausen. Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen bietet dem Vizemeister Borussia Dortmund im Test Paroli, unterliegt am Ende dennoch knapp.

Nach drei Siegen und einem Unentschieden in der bisherigen Saisonvorbereitung gab es mit dem 2:3 (1:1) gegen Borussia Dortmund zwar die erste Testspiel-Niederlage für Rot-Weiß Oberhausen. Doch der Fußball-Regionalligist konnte mit dem Auftritt gegen den Vizemeister im gut besuchten Stadion Niederrhein mehr als zufrieden sein, bot man dem großen Favoriten doch gerade über die gesamten 90 Minuten ordentlich Paroli. Nur am Ende stimmte nur das Ergebnis nicht.

Zwar trat der BVB ohne seine Nationalspieler, Stürmer Sebastien Haller und Neuzugang Ramy Bensebaini, die allesamt erst seit Wochenbeginn wieder im Trainingsbetrieb sind, in Oberhausen an. Dafür standen aber mit Mats Hummels, Marco Reus, Thorgan Hazard und Niklas Süle vier große Namen in der Dortmunder Startelf, wobei Hummels sein Team als Kapitän aufs Feld führte.

Auf der anderen Seite trug Sven Kreyer, der während des Trainingslagers in der Sportschule Wedau zum neuen Mannschaftsführer bestimmt wurde, die RWO-Kapitänsbinde. Ebenfalls in der Anfangsformation der Rot-Weißen lief Rückkehrer Moritz Stoppelkamp auf, der bereits vor dem Spiel gegenüber dieser Redaktion erklärt hatte, man wolle „auch gegen einen solchen Gegner das auf den Rasen bringen, was wir uns auf dem Trainingsplatz erarbeitet haben.“

Starker RWO-Start gegen den BVB

Tatsächlich erwischten die Hausherren den besseren Start. Während Hummels die Flanke von Rechtsverteidiger Moritz Montag noch im letzten Moment vor dem einschussbereiten Kreyer klären konnte (5.), köpfte nur 60 Sekunden später Innenverteidiger Cottrell Ezekwem gegen den nicht energisch genug rauskommenden BVB-Keeper Alexander Meyer zum 1:0 für RWO ein. Der Treffer sorgte für ordentlich Stimmung bei den Kleeblatt-Anhängern, die auf der Revierkrafttribüne lautstark anstimmten: „Deutscher Meister wird nur der RWO.“ Auch danach blieb RWO zunächst das gefährlichere Team, Stoppelkamp verpasste das mögliche 2:0 denkbar knapp (10.).

Innenverteidiger Cottrell Ezekwem köpft gegen den nicht energisch genug rauskommenden BVB-Keeper Alexander Meyer zum 1:0 für RWO ein Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Der BVB brauchte etwas Zeit, um in die Partie zu finden, wobei gleich mit der ersten Torannährung der Ausgleich fiel. Dabei war RWO-Schlussmann Kevin Kratzsch beim Schuss von Reus noch mit den Fingerspitzen dran. Doch der Ball senkte sich im Anschluss ins Oberhausener Gehäuse und der Rettungsversuch auf der Linie von Pierre Fassnacht blieb letztlich erfolglos (14.). In der Folge beruhigte sich das Spiel etwas, wobei sich RWO weiterhin absolut auf Augenhöhe mit dem Vizemeister präsentierte. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff war es Manfredas Ruzgis, der nach Vorarbeit von Montag mit der Fußspitze das runde Leder Richtung Torwart Meyer brachte, der aber im Nachfassen die Situation entschärfte (44.).

Ezekwem trifft für RWO gegen den BVB vorne und hinten

Nach der Halbzeitpause trug sich erneut Ezekwem in die Torschützenliste ein, allerdings aus Sicht der Oberhausener auf der falschen Seite. Den Kopfball von Antonios Papadopoulus lenkte der RWO-Verteidiger unglücklich ins eigene Gehäuse (47.). Kurz darauf konnte sich dann der eingewechselte Robin Benz auszeichnen, als er einen Gewaltschuss von Hazard abwehrte (54.). Doch auch RWO blieb weiterhin mutig, hätte durch Ruzgis’ feine Einzelaktion um ein Haar den Ausgleich erzielt. Doch Marcel Lotka lenkte den Ball noch so eben übers Dortmunder Tor (62.).

Sieben Minuten später musste Lotka dann aber doch hinter sich greifen, als sich erneut Ruzgis aus knapp 25 Metern ein Herz fasste und per Flachschuss zum verdienten 2:2 traf. Klar, dass im Anschluss die „Manni-Rufe“ von den Kleeblatt-Fans nicht lange auf sich warten ließen. Doch während der Angreifer kurz darauf ausgewechselte wurde, waren es danach die eingewechselten Marius Kleinsorge (74.) und Rinor Rexha (75.), die gar das 3:2 auf dem Kopf beziehungsweise Fuß hatten.

Als sich die rund 8600 Zuschauer im Stadion Niederrhein mit einem Remis angefreundet hatten, gelang Samuel Bamba in der 90. Minute doch noch der Siegtreffer für die Dortmunder. Der Stimmung auf der vollen Revierkrafttribüne tat dies allerdings keinen Abbruch, sang man da doch (nicht zu Unrecht): „Wir waren besser, als der BVB“.

„Wir waren besser, als der BVB“

Weiter geht es für die Kleeblätter am Samstag (14 Uhr, Stadion Niederrhein) mit dem nächsten Testspiel gegen Oberligist SV Straelen. In der Regionalliga West geht es für die Nowak-Elf am 29. Juli (14 Uhr) wieder auf Punktejagd, wenn es am ersten Spieltag zum SC Wiedenbrück geht.

So haben sie gespielt

Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch (46. Benz); Montag (64. Yalcin), Klaß (64. Burghard), Ezekwem (73. Öztürk), Fassnacht (87. Seker), März (46. Holthaus), Ngyombon(81. Hot), Kreyer (64. Niemeyer), Stoppelkamp (46. Kleinsorge), Kefkir (64. Rexha), Ruzgis (73. Donkor).

Borussia Dortmund: Meyer (46. Lotka); Morey (46. Meunier), Süle (76. Brunner), Hummels (76. Wätjen), Bueno (62. Rijkhoff), Papadopoulos, Hazard (76. Lubach), Pohlmann, Reus (76. Collins), Duranville, Besong (62. Aning).

Tore: 1:0 Ezekwem (6.), 1:1 Reus (14.). 1:2 Ezekwem (47., Eigentor), 2:2 Ruzgis (69.), 2:3 Bamba (90.).

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz.

Zuschauer: 8610.

