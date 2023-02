Fußball Oberhausen: Benefizturnier bringt 12.000 Euro an Spenden

Oberhausen. Der TSV Safakspor, BV Osterfeld und SG Osterfeld haben aufgetischt und für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien gesammelt.

Erkan Saracbasi war baff: „Ich bin völlig überwältigt“, strahlte der Chef des TSV Safakspor am Samstagabend. Safak hatte gemeinsam mit BV Osterfeld und SG Osterfeld ein Fußball-Kleinfeldturnier ausgerichtet, um Spenden für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien zu sammeln. Aufgetischt wurden dabei allerlei kulinarische Köstlichkeiten. Am Ende durften sich die Organisatoren über 12.050 Euro freuen – eine Hammer-Summe! „Samstagabend, nach dem Kassensturz, hatten wir 11022 Euro“, verrät Saracbasi. „Dann hat mich jemand um 22 Uhr angerufen und gesagt, er würde aufrunden – auf 12000!“

Das Geld wurde bereits am Montag überwiesen. „Es ist fantastisch, dass wir nun in nur zwei Wochen insgesamt über 18.000 Euro haben sammeln konnten.“ Hobbyliga Oberhausen, Platznachbar des TSV, hatte bekanntlich eine Woche zuvor ebenfalls Spenden gesammelt (wir berichteten).

Hmmm… Viele fleißige Hände sorgten für leckere Speisen und damit am Ende für viel Spendengeld beim Benefizturnier des TSV Safakspor, BV Osterfeld und SG Osterfeld am Sportzentrum Tackenberg für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Tuncay Aksoy, Ali Erdogan und Baris Simsek vom BV Osterfeld, sowie Hasan Meziroglu (SGO) und Davut Bayrak vom TSV Safakspor hatten die Aktion ins Leben gerufen und innerhalb kürzester Zeit bei diversen türkischen Geschäften und Händlern ordentlich Klinken geputzt. Das hatte dafür gesorgt, dass sich das Sportzentrum Tackenberg zwischen 12 und 17.30 Uhr in einen großen Kulinariktempel verwandelt hatte.

„Als ich zum ersten Mal gesehen habe, was da alles organisiert und aufgetischt worden ist, hatte ich ernsthafte Bedenken, dass wir alles los werden würden“, gab Saracbasi zu. Doch trotz des schlechten Wetters strömten die Leute auf die Platzanlage – und hatten offenbar viel Hunger mitgebracht. Eine Zahl: „Wir haben 40 Kilogramm Hack für Köfte verbraucht.“

Nur einige der vielen Besucher beim Benefizturnier. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Ohne zahlreiche Helfer wäre das selbstredend nicht möglich gewesen. Und die kamen nicht nur aus den drei Vereinen, sondern sogar vom Niederrhein, wie Saracbasi erstaunt feststellte: „Plötzlich stand da eine Familie aus Moers, die ich vorher noch nie gesehen habe, mit einem Waffeleisen samt entsprechender Zutaten und hat gefragt, ob sie auch verkaufen könnten. Wirklich toll!“

Im Laufe des Tages seien „etwa 1000 Besucher“ am Tackenberg aufgeschlagen, schätzt Erkan Saracbasi. Einige haben sich wegen des schlechten Wetters auch einfach ein bisschen Essen mit nach Hause genommen. Gespendet hat aber jeder.“ Womit sich die Mühe der drei Vereine definitiv gelohnt hat.

