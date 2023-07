Nusret Becirovic: „Da geht einem alles durch den Kopf“

Oberhausen. Nach seinem Sturz auf den Nacken im vergangenen September arbeitet Nusret Becirovic vom KTTO an seinem Comeback. Was sich für ihn geändert hat.

24. September 2022: Für das Kunstturnteam Oberhausen im TC 69 steht der Zweitliga-Auftakt gegen die KTV Koblenz an. In der Heinrich-Böll-Halle absolvieren die beiden Mannschaften vor dem anstehenden Wettkampf gerade ihr Aufwärmprogramm, als plötzlich ein lauter Knall zu hören ist. Nusret Becirovic ist bei einem scheinbar routinemäßigen Doppelsalto aus gut 2,50 Metern mit dem Nacken auf dem Boden aufgekommen und sackt in sich zusammen. „In so einem Moment geht einem alles durch den Kopf, nur nicht der Schmerz“, erinnert sich der 20-Jährige an den Schreckmoment zurück. „Während des Saltos habe ich etwas die Orientierung verloren und habe zu früh aufgelöst, so dass ich statt auf den Rücken, auf den Kopf gefallen bin.“

Während auf der Zuschauertribüne Stille herrscht, eilen sofort Turner beider Teams und KTTO-Mannschaftsarzt Dr. Roland Weidenbach zum verletzen Becirovic, der aber zum Glück bei Bewusstsein ist. „Man versucht einen klaren Gedanken zu finden, was da gerade passiert ist“, berichtet Becirovic, der daraufhin behutsam in die benachbarte Trainingshalle geführt wurde. „Ich konnte laufen, wobei mir etwas schlecht war. Aber es war im Rahmen.“ Kurze Zeit später traf schließlich der Krankenwagen ein, der den jungen Turner ins Ameos Klinikum St. Clemens brachte.

Operation im Dezember

Drei Monate lang musste Nusret Becirovic (r., daneben KTTO-Ansager Mirco Osting) eine Spezial-Halskrause tragen. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Dabei ließ die erste Untersuchung darauf hoffen, dass Becirovic ohne größere Behandlung auskommen könnte. „Mir wurde gesagt, dass kleine Knochen vom letzten Halswirbel, als auch von der ersten Brustwirbelsäule etwas abgesplittert waren. Ich musste dann eine Halskrause tragen, wobei es insgesamt nichts Schlimmeres zu sein schien.“ Doch weitere Untersuchungen und ein MRT in der Uniklinik Essen zeigten, dass beim Trainingsunfall doch mehr passiert war. „Es stellte sich heraus, dass ein Band gerissen ist, was die Wirbel zusammenhält.“

So musste der Student (Fahrzeugentwicklung an der Fachholschule Dortmund) drei Monate lang eine Spezial-Halskrause tragen. Doch an einer Operation im Dezember 2022 gab es dann doch kein Vorbeikommen. „Die Wirbel haben sich immer weiter voneinander distanziert“, so Becirovic, der nach der OP noch knapp zwei Wochen im Krankenhaus bleiben musste. „Zumindest brauchte ich ab diesem Zeitpunkt keine Halskrause tragen, was schon ein befreiendes Gefühl war.“ Doch an Leistungssport war danach erstmal nicht zu denken. „Ich durfte laufen und auch kleinere Sachen machen. Aber drei Monate lang sollte ich keine Dinge heben, die mehr als fünf Kilo wiegen.“

„Natürlich fehlt einem da was und man will am liebsten sofort wieder loslegen“

Dabei hielt der Schmachtendorfer in dieser Zeit ständig Kontakt zu seinen KTTO-Teamkollegen und mit Coach Sydnee Ingendorn. „Der Austausch untereinander war immer da.“ Auch in der Halle selbst stattete Becirovic seinen Mannschaftskameraden bei deren Liga-Wettkämpfen einen Besuch ab. „Natürlich fehlt einem da was und man will am liebsten sofort wieder loslegen.“ Zum Turnen selbst kam er übrigens durch seine Eltern, die in der Böll-Halle „einfach mal vorbeigeschaut hatten, was denn da so gemacht wird.“ Er selbst war damals sieben Jahre alt und entwickelte sich schnell zu einem großen Talent bei den Oberhausener Kunstturnern.

Aktuell gilt für Becirovic aber noch: In der Ruhe liegt die Kraft. Denn auch knapp zehn Monate nach seinem Unfall ist er nach eigener Aussage erst bei etwa zehn Prozent seines ursprünglichen Trainingsaufwands. „Ich könnte sicherlich schon mehr machen, aber ich will noch nicht mehr riskieren. Aber kleine Sachen wie Salto vorwärts gehen schon wieder.“

Zudem ist dem 20-Jährigem bewusst, dass er trotz der langen Ausfallzeit noch Glück im Unglück hatte. „Es hätte natürlich noch viel schlimmer kommen können.“ Überhaupt habe er durch das Erlebte seinen eigenen Körper noch besser kennengelernt, seine Ernährung angepasst und auf neue Übungen speziell für den Rücken gesetzt, um noch fitter zu werden. „Ich will auf jeden Fall mein altes Niveau erreichen, im besten Fall sogar noch besser werden.“

Nusret Becirovic: Als Nachwuchstrainer aktiv

Und auch wenn Becirovic, der seit vier Jahren dem Bundesliga-Kader angehört, in diesem Jahr nicht in der 3. Liga mitturnen sollte, ein fester Bestandteil des Teams ist er nach wie vor. Denn als Nachwuchstrainer ist er schon seit längerer Zeit wieder voll im Einsatz und zeigt den Talenten von morgen im Alter von 12 bis 13 Jahren, worauf es in diesem Sport ankommt: Ehrgeiz, aber vor allem auch Demut zu zeigen.

„Turnen ist ein Sport, indem du vielleicht nicht reich wirst, der dir aber dennoch unglaublich viel geben kann. Das ist mir gerade in den vergangenen Monaten noch einmal klar geworden.“

>>> Info: KTTO startet am 23. September in der 3. Liga

Nach dem Abstieg in die 3. Liga Nord geht es für das Kunstturnteam Oberhausen im TC 69 am 23. September (15 Uhr) in der heimischen Heinrich-Böll-Halle an der Schmachtendorfer Straße gegen Hösbach-Großostheim wieder in den Wettkampfmodus. Die weiteren Gegner der Schmachtendorfer sind: TuS Leopoldshöhe, TuS Vinnhorst II, TV Weißkirchen, KTV Ruhr-West-TZ Bochum, TG Pfalz und TSG Sulzbach.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen