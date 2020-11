Nur 1:1 gegen Ahlen: Für RWO bleibt die Saison zäh

Oberhausen. Am Ende stand im Stadion Niederrhein eine leistungsgerechte Punkteteilung. RWO schaffte es beim 1:1 (1:0) nicht, Ahlen in Verlegenheit zu bringen.

Nach dem Abpfiff gab es wenig Diskussionsbedarf: Das 1:1 (1:0) von RWO gegen Tabellenschlusslicht Rot Weiss Ahlen war am Ende völlig leistungsgerecht. Während die Oberhausener monierten, dass sie viel schlecht gemacht hätten, war der Elf von Neu-Trainer Andreas Zimmermann zu attestieren, dass sie vieles richtig gemacht hatte. Insofern war der Jubel der Gäste nach dem Schlusspfiff berechtigt. Die Oberhausener nahmen erst einmal auf der Auswechselbank Platz und ließen sacken.

Das war kein Heimauftritt, wie sie ihn sich gewünscht hatten. Denn von Beginn an erwies sich Ahlen als Spielverderber, als bissiger und unangenehm zu bespielender Gegner. Aggressiv in der Balleroberung und blitzschnell über die Außen stellten sie die RWO-Defensive von Beginn an vor Probleme. Tanju Öztürk, Bastian Müller und Maik Odenthal , die das Kleeblatt-Spiel vor der Abwehr organisieren sollten, waren oft genug im Rückwärtsgang.

Stürmer hingen in der Luft

So hing vor allem Shaibou Oubeyapwa auf Rechtsaußen in der Luft, Sven Kreyer im Zentrum ebenso. Lediglich Nils Winter, Aktivposten als rechter Verteidiger, zeigte bei etlichen Versuchen, wie man über Außen für Gefahr sorgt.

Das 1:0 von Nils Winter (nicht im Bild) war sehenswert, knallte an die Unterkante der Latte und von dort über die Linie. Was Leander Kowalski (vorne) sofort dem Linien-Assistenten meldete. Der hatte das aber schon selbst gesehen. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Glück hatten die Rot-Weißen früh, denn nach einem Lauf über links von Koray Kacinoglu scharf vor den Fünfer auf Jan Holldack, parierte RWO-Torwart Robin Benz mit einem ganz starken Reflex (10.). Das hätte die Ahlener Führung sein können, doch das Tor fiel dann auf der Gegenseite, Aus dem Spiel heraus gelang RWO gegen die kompakte Ahlener Deckung nicht viel, so musste ein Standard her.

Eine Ecke von Müller unterlief Leander Goralski am kurzen Pfosten, doch zentral sprang Nils Winter goldrichtig ab und wuchtete das Leder mit dem Kopf an die Unterkante der Latte, wo es hinter der Linie aufprallte. Der Linienassistent zeigte sofort zum Mittelkreis: 1:0 (30.).

Nach dem Wechsel sah es so aus, als kontrolliere RWO gegen nachlassende Ahlener das Geschehen, doch der Eindruck täuschte. Zu viele verlorene Bälle ließen keinen geordneten oder gar gefährlichen Aufbau zu. Ahlen schaute sich das ein paar Minuten an und ergriff selbst die Initiative.

Mehr Räume, die wurden aber nicht genutzt

Das spielte Rot-Weiß zunächst in die Karten, denn so entstanden mehr Räume, die aber meist nicht oder falsch genutzt wurden. Die gefährlichste Szene gelang noch Müller über links, als er den Ball dann irgendwie in den Strafraum bekam. Doch Kreyer sah ihn zu spät, um aus kurzer Distanz einen zielführenden Kopfball anzusetzen, der Ball ging daneben (54.) Halbe Gelegenheiten wie ein geblockter Kreyer-Schuss oder Odenthal ans Außennetz waren auch noch zu verzeichnen.

Doch nach und nach wurde Ahlen frecher, körperlich ließen die Gäste keinen Deut nach. Mit einem Lattenknaller leitete Holldack die Schlussoffensive der Gäste ein (86.).

Ahlen belohnte sich für engagiertes Spiel

Belohnt wurde die nur eine Minute später, als Bennet Eickhoff auf rechts flanken durfte und der Ball am langen Pfosten bei Timon Schmitz landete. Der eingewechselte Angreifer fackelte nicht lange und zog aus spitzem Winkel zum 1:1 ab (77.). Benz rettete wiederum nur eine Minute später mit einer Parade nach einem scharfen Schuss von Mike P ihl aus 16 Metern.

Doch das sollte es gewesen sein, kein Team machte mehr einen Fehler, der mit einem Gegentor hätte bestraft werden können. Ahlen jubelte, bei RWO setzt sich das zähe Spiel in dieser Corona-Saison fort.

So haben sie gespielt

RWO: Benz; Winter, Goralski, Propheter, Fassnacht, Öztürk, Müller (67. Steinmetz), Odenthal, Oubeyapwa, Stenzel (76. Erat), Kreyer.

Ahlen: Hester; Eickhoff, Lindner, El Bouazzati, Kacinoglu, Holldack, Altun, Nebi (63. Aboagye), Maiella (63. Güney), Soyak (66. Schmitz), Pihl (90. Mai).

Tore: 1:0 Winter (30.), 1:1 Schmitz (76.)

Gelbe Karten: – Altun, Kacinoglu, Holldack.

Schiedsrichter: Tobias Severins.