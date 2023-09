Eine der wenigen RWO-Gelegenheiten: Marius Kleinsorge mit einem Torschuss an Abwehrspieler Jannik Borgmann vorbei, jedoch nicht an Keeper Robin Brüseke.

Regionalliga West Nur 0:0 in Ahlen: RWO ließ einiges liegen

Ahlen/Oberhausen. RW Ahlen stand gut und verteidigte geschickt, RWO bekam keinen richtigen Druck in die Aktionen. So endete der Auftritt der Kleeblätter torlos.

RWO hatte sich für den Auftritt in Ahlen einiges vorgenommen, doch die Gastgeber hatten etwas dagegen. So blieb es bei einer torlosen Punkteteilung, mit der der Tabellensechzehnte sicherlich mehr anfangen kann als RWO.

Den Ausfall von Rechtsverteidiger Moritz Montag ging Trainer Jörn Nowak mit einer offensiven Änderung an. Er ließ mit Dreierkette in persona Tim Stappmann, Tanju Öztürk und Pierre Fassnacht spielen und brachte dafür vorne den zweiten Mann im Zentrum: Manfredas Ruzgis neben Sven Kreyer. Das 3-5-2 komplettierten Moritz Stoppelkamp zentral sowie Marius Kleinsorge und Oguzhan Kefkir auf den Außen. Nico Klaß musste in dieser gewählten taktischen Variante zunächst auf der Bank Platz nehmen, da Marius Kleinsorge gegen den Ball nach hinten rechts rückte und Stappmann dafür ins Zentrum.

Ahlen zum Ende der ersten Halbzeit stärker

Die erste Gelegenheit allerdings hatten die Hausherren. Cihan Özkara nutzte einen Abpraller aus der RWO-Abwehr zu einem 16-Meter-Versuch, doch Robin Benz im RWO-Kasten war unten. Auf der Gegenseite versuchte es Kleinsorge mit einem Beinschuss, den Robin Brüseke aber aufmerksam parierte.

RWO-Trainer Jörn Nowak hatte sich mehr vorgestellt. Jetzt gab es das zweite 0:0 in Folge. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Dann wurde Kreyer von Oktay Dal und Maurice Buckesfeld knapp vor dem Strafraum in die Zange genommen, Gelb gegen Dal, Freistoß RWO. Doch Stoppelkamp setzte den Ball über die Latte (28.). Gefährlicher wurde es fast bei einem Konter der Ahlener zwei Minuten später, doch hier setzte Luka Tankulic den Ball nach Doppelpass mit Özkara hoch übers Gehäuse. Dann wurde ein Treffer von Ruzgis nicht gegeben, der einen Steilpass von Stoppelkamp ins Netz lenkte. Kreyer stand passiv im Abseits und behinderte nach Meinung des Unparteiischen Torwart Brüseke. Wobei der clevere Kreyer die Situation blitzschnell erkannt hatte und vom Ball weg ging (31.).

Aber auch Ahlen sorgte für Alarm, Özkara setzte wiederum bei einem Konter die Kugel nur knapp über das Gehäuse (34.), Buckesfeld nach einer Ecke dann knapp daneben (35.). Als Coleman dann aus 18 Metern an die Latte traf (39.), hatte sich Ahlen das Übergewicht an Chancen erspielt. Aber es ging torlos in die Kabinen, ein wenig glücklich für die Oberhausener Elf.

Im zweiten Durchgang verflachte die Partie

Beide Teams kamen unverändert zurück und auch am Spiel änderte sich wenig. RWO gelang vor dem Ahlener Tor nicht zu viel, die Elf von Interimscoach Orhan Özkara versuchte sich in Kontern. Mit den Einwechslungen von Fabian Holthaus für Ngyombo und Tobias Boche änderte sich das System. Ruzgis ging vom Platz, Boche rückte in die Viererkette.

Sven Kreyer im Duell mit Luka Tankulic. Auch der RWO-Mittelstürmer fand nicht den Weg zum Tor. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Doch es wollte weiterhin nicht laufen, Rot-Weiß bekam keinen Druck in die Aktionen, Ahlen stand sicher. So schaukelte sich das Sppiel einigermaßen ereignislos in die Schlussphase. Mit der Gelb-RotenKarten gegen Oktay Dal wurden die letzten zehn Minuten für RWO in Übezahl eingeläutet. Ein Freistoß von Holthaus lang auf Boche wurde von Stappmann aufs Tor gespitzelt – Brüseke „hielt“ mit dem Kopf.

Der groß gewachsene RWO-Innenverteidiger Cottrell Ezekwem (2,04 Meter) wurde dann als Mittelstürmer eingewechselt. Das brachte Gefahr, aber auch sechs Minuten Nachspielzeit brachten es nicht. Stoppelkamp setzte dann noch einen Seitfallzieher aus kurzer Distanz noch über die Latte (90. +2). Symptomatisch für den Auftritt der Kleeblätter an diesem Nachmittag. Die Rote Karte gegen Kyere in der neunten Minute der Nachspielzeit fiel auch nicht mehr ins Gewicht.

RW Ahlen: Brüseke; Camoglu, Dal, Buckesfeld, Borgmann, Altun, Andzouana (71. Kyere), Tankulic, Cvetkovic, Coleman, Özkara (54. Koruk, 86. Reithmeir).

RWO: Benz; Stappmann (84. Ezekwem), Öztürk, Fassnacht, Ngyombo (58. Holthaus), Yalcin, Kleinsorge (71. Donkor), Kefkir, Stoppelkamp, Ruzgis (58. Boche), Kreyer.

Tor: Fehlanzeige.

Gelbe Karten: Özkara, Tankulic, Cvetkovic – Fassnacht, Yalcin, Holthaus.

Gelb-Rot: Dal.

Rot: Kyere (90. + 9).

Schiedsrichter: Francisco Lahora Ghulian.

