NRW-Sportplakette für Rosemarie Haczkiewicz

Oberhausen. Die überaus verdiente Ehrenamtlerin für den SC Buschhausen, Stadtsportbund und AWO wurde mit einer der höchsten Auszeichnungen in NRW bedacht.

Mit der Sportplakette des Landes Nordrhein-Westfalen werden jährlich Persönlichkeiten aus Nordrhein-Westfalen für herausragendes Engagement im Sport geehrt.

Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, hat in Vertretung von Ministerpräsident Hendrik Wüst die NRW-Sportplakette nun an verdiente Ehrenamtler verliehen. Bei der Festveranstaltung in Solingen würdigte die Staatssekretärin gemeinsam mit dem Präsidenten des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen, Stefan Klett, 16 Bürgerinnen und Bürger, die sich nachhaltig um den nordrhein-westfälischen Sport verdient gemacht haben.

Wenn man sich die ehrenamtlichen Tätigkeiten von Rosemarie Haczkiewicz (85 Jahre) anschaut, dann weiß man sofort, warum sie nun die Sportplakette des Landes NRW verliehen bekommen hat.

Seit 1971 ist sie (immer noch aktive) Übungsleiterin, leitet seit 50 Jahren mehrere Sportgruppen und ist Ehrenmitglied beim SC Buschhausen 1912.

Seit vielen Jahren in Vereinen und Institutionen tätig

Für den Stadtsportbund Oberhausen war sie 27 Jahre als Frauenwartin tätig, 19 Jahre Seniorenbeauftragte, hat bis 2021 den Aktionstag Seniorensport durchgeführt, war Übungsleiterin für das Angebot „Sport im Park“ und ist seit sechs Jahren aktiv im FrauenNetzwerk. Doch das ist noch nicht alles – ist sie doch seit 30 Jahren ehrenamtliche Distriktleiterin der AWO Buschhausen und leitet außerdem vier Gruppen vom katholischen Stadthaus.

Erste Gratulanten waren Tochter Martina und Enkel Timo. Bürgermeister Manfred Flore überbrachte im Namen des Oberbürgermeisters Daniel Schranz die Glückwünsche der Stadt Oberhausen. SSB-Präsident Manfred Gregorius ließ es sich auch nicht nehmen, persönlich vor Ort zu gratulieren.

Der Stadtsportbund Oberhausen ist sehr stolz, eine Frau mit solch einem Engagement in seinen Reihen zu haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen