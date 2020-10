Nordler rechnen sich gegen Gladbeck etwas aus

Oberhausen. Donnerstag, 20 Uhr, steht für die Nordler ein Duell auf Augenhöhe an. In der Halle Oranienstraße empfangen sie Tabellennachbar Gladbecker FC II.

Gute Chancen rechnet sich Badminton-Oberligist Sterkrade-Nord beim heutigen Heimspiel (20 Uhr) gegen den Gladbecker FC II aus. Teamsprecher Marius Wefers: „Wir sind fast vollzählig und zumindest auf dem Papier könnte es eine enge Kiste sein.“

Das bezieht Wefers zum einen auf die Nähe in der Tabelle, wo die Teams Rang vier und fünf belegen. Aber auch das Mitwirken von Benjamin Tzschoppe gibt den Nordlern Optimismus: „Mit ihm ist immer was drin, das wird eine offene Kiste.“ Neben Tzschoppe an Eins spielen Dave Eberhard, Steffen Triebsees, Johannes Schiebener und David Merz.

Besucher-Kontingent ist mit den Mannschaften erschöpft

Bei den Frauen stehen gleich frei Akteurinnen zur Verfügung: Marie Schweitzer, Marie Stein und Elina Sonnenschein, wobei letztere wohl das Einzel bestreiten wird. In der Halle an der Oranienstraße sind für ein Spiel 15 Leute zugelassen, so dass sich die Frage nach Besuchern angesichts der Mannschaftsstärken von sieben, acht Aktiver nicht stellt. P.V.