Fußball-Landesliga Nord will zum Jahresschluss weiter Boden gut machen

Oberhausen Fußball-Landesligist Sterkrade-Nord peilt Freitag Abend gegen Scherpenberg drei Punkte an, um dem rettenden Ufer näher zu kommen

Spvgg. Sterkrade-Nord – SV Scherpenberg (Freitag, 19 Uhr): Für die Spvgg. Sterkrade-Nord steht Freitag, 19 Uhr, im heimischen Nordler Park, das letzte Spiel des Jahres an. Am 21. Spieltag der Fußball-Landesliga trifft der Drittletzte auf den SV Scherpenberg, der die letzten drei Spiele in Folge allesamt verlor und sich nun im Mittelfeld der Tabelle wiederfindet.

Bei den Gastgebern hingegen zeigt die Formkurve der vergangenen Wochen nach oben. Dank einer zwischenzeitlichen Siegesserie mit der Ausbeute von zehn Punkten aus vier Partien ist das rettende Ufer für die Schmachtendorfer wieder in Reichweite.

Muntere Wechselspielchen in beide Richtungen

Die Begegnung zwischen den Oberhausenern und den Gäste aus Moers ist ohnehin eine besondere – schließlich gibt es auf beiden Seiten Spielern, die eine Vergangenheit bei dem jeweils anderen Verein in ihrer Vita stehen haben. Tim Falkenreck, Ömer Akbel und Nico Kuipers wechselten im Sommer von der Lütticher Straße zum SVS, nach Saisonbeginn folgten Mertcan Akdeniz und Marvin von Zabiensky. Kurz vor Ende des Transferfensters in diesem Sommer gingen Baran Özcan, Yunus Emre Kocaoglu, Ouassim El Abdouni, Ibrahim Üzüm und Linus Ansumana den umgekehrten Weg.

„Das interessiert mich alles nicht und das sollte es auch meine Spieler nicht. Das belastet alles nur zu sehr den Kopf“, konzentriert sich Sven Schützek auf das Wesentliche. Auch das 0:8 solle aus den Köpfen seiner Schützlinge, so Sterkrades Trainer. Dieser freut sich nach einer größtenteils erfolglosen, sehr intensiven, kräftezehrenden, wenig von Kontinuität und von vielen Personalwechseln geprägten Hinrunde auf die Winterpause. „Der Akku ist leer“, gibt der 46-Jährige unumwunden zu. „Aber so wird es vermutlich auch Scherpenberg gehen.“

Beide Teams gehen auf dem Zahnfleisch

Vorher möchte er aber unbedingt noch einmal erfolgreich sein, um dann mit seiner Mannschaft im neuen Jahr zu einer Aufholjagd im Abstiegskampf anzusetzen. Parallelen sieht er zwischen seinem Klub und dem kommenden Gegner: „Beide haben sich im Sommer mehr erhofft. Wir wollten über dem Strich stehen und Scherpenberg hat sich sicherlich auch mehr vorgestellt als den aktuellen Rang neun.“

Personell entspannt sich die Lage bei den Hausherren kurz vor den Feiertagen. Eren Canpolat und Steffen Murke haben ihre Sperren abgesessen, auch Ouassim El Abdouni hat wieder voll mittrainiert. Kapitän David Gehle beißt trotz Achillessehnenproblemen auf die Zähne. Ein Fragezeichen steht lediglich hinter dem Einsatz von Justin Wunder, der das Training unter der Woche vorzeitig abbrechen musste. Marc Guntermann

