Nord-Trainer Berg: „Jeder ist über sein Limit gegangen“

Oberhausen. Sterkrade-Nord bleibt mit dem 3:2-Überraschungscoup beim Aufstiegskandidaten SF Baumberg in der Fußball-Oberliga die Mannschaft der Stunde.

Die Nordler bleiben in der Fußball-Oberliga die Mannschaft der Stunde! Die Spvgg. Sterkrade-Nord überraschte am Mittwochabend und gewann bei Aufstiegsanwärter SF Baumberg unerwartet mit 3:2 (3:0). Dieser Erfolg bedeutete nicht nur der vierte Sieg aus den letzten sechs Begegnungen, die Schmachtendorfer sind seit diesen sechs Partien gar ungeschlagen. Entsprechend stolz war Julian Berg. „Jeder ist heute über sein Limit gegangen. Aber nur so kann man gegen die Top sechs der Liga bestehen“, war Sterkrades Linienchef voll des Lobes.

Der überraschte mit einem Wechsel in der Anfangself und brachte Serhat Sat für den zuletzt soliden Celil Kuzu. „Das war keine Entscheidung gegen Celil. Er hat gut gespielt. Aber Serhat hatte sich diese Chance verdient“, betonte der 32 Jahre junge Coach. Dessen Plan bei den favorisierten Sportfreunden ging in Halbzeit eins voll auf. Die Gäste hatten zwar wenig Ballbesitz, aber das war auch Teil des Vorhabens. „Wir wollten mit gezielten Nadelstichen zum Erfolg kommen. Das ist uns gelungen. Wir haben drei überragende Konter gespielt und dreimal getroffen“, erklärte Berg.

Berg: „Wir wussten, dass Baumberg reagieren würde“

Florian Witte (12.), Marcel Vogel (24.) und Damian Vergara Schlootz (42.) sorgten für eine märchenhafte 3:0-Pausenführung bei dem haushohen Favoriten. Die ersten beiden Treffer bereitete der spätere Torschütze Vergara Schlootz übrigens vor. Der 25-jährige Angreifer befindet sich derzeit in Top-Form.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sah sich die Sportvereinigung dann wütenden Angriffen der Gastgeber ausgesetzt. „Wir wussten, dass Baumberg reagieren würde“, sagte Berg. Die Hausherren kamen durch den zwei Minuten zuvor eingewechselten Robin Hömig (61.) und Bilal Sezer (63.) binnen zwei Minuten auf 2:3 heran und plötzlich war es wieder spannend. Die 20 Minuten nach Wiederbeginn war die schwierigste Phase für den Aufsteiger. Nach dem zweiten Tor der Baumberger wechselte Berg offensiv und brachte Oguzhan Cuhaci, Stefan Jagalski und für die Schlussminuten auch Mahmoud Nuno El-Dorr.

Co-Trainer Dennis Charlier zum zweiten Mal Vater geworden

Berg: „Wir standen unter Dauer-Druck. Mit den Wechseln wollte ich wieder für Balance sorgen.“ Mit Erfolg. Die Gäste konnten sich wieder aus der Umklammerung der Hausherren befreien. In den Schlussminuten warfen die Sportfreunde noch einmal alles nach vorne. Am Ende zitterten sich die Schmachtendorfer zu dem viel umjubelten Erfolg.

„Der ‚Challe’ hat bestimmt mit abgekauten Fingernägeln zu Hause gesessen“, grinste Berg. Sein Co-Trainer Dennis Charlier wurde am vergangenen Montag das zweite Mal Vater und trat deshalb die Reise nicht mit nach Baumberg an. „Der Sieg war auch für ihn.“