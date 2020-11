Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Saison 2020/2021 angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie bekanntlich unterbrochen und sämtliche Pflichtspiele bis zum 24. Januar 2021 ausgesetzt. „Wir haben den berechtigten Wunsch der Vereine wahrgenommen, gerade für die Zeit über Weihnachten und Neujahr Planungssicherheit für den Spielbetrieb zu bekommen“, hatte FVN-Präsident Peter Frymuth die Entscheidung begründet.

Eine Entscheidung, die auch die Kicker der Spvgg. Sterkrade-Nord beschäftigt, kommt es doch in der Oberliga-Niederrhein angesichts der Vielzahl von 23 Mannschaften (siehe auch unten) zu einer besonderen Situation. Die Sportredaktion sprach mit Julian Berg , Trainer von Sterkrade-Nord, über die zweite Zwangspause in diesem Jahr und über eine mögliche Fortsetzung.

Julian Berg, der FVN hat für viele erwartungsgemäß die laufende Saison vorerst bis Mitte Januar ausgesetzt. Wie stehen Sie zu dieser Entscheidung?

Das war so zu erwarten, nachdem die Zahlen zuletzt wieder so drastisch gestiegen sind. Die Maßnahmen, die getroffen wurden, sind die einzig richtigen. Der Fußball muss leider hintenan stehen, aber die Gesundheit geht nun mal vor.

Wie halten sich Ihre Spieler für einen möglichen Restart Mitte Januar fit bzw. wie haben sie es bisher getan?

Wir haben in Etappen geplant. Zunächst war die Saison ja bis Ende November ausgesetzt, folglich haben meine Spieler für diese Zeit Individualpläne an die Hand bekommen. Die Jungs gehen dreimal die Woche laufen. Hierfür haben wir eine Rangliste über eine Fitness-App ins Leben gerufen. Somit kann man die Spieler zum einen überprüfen und zum anderen schafft man hier sportliche Reize. Jeder möchte natürlich besser sein als der andere. Zudem halten wir uns einmal die Woche durch sogenannte „Online-Workouts“ fit. Das Training kann per Videokonferenz verfolgt und mitgemacht werden. Man loggt sich über Handy, Tablet oder Laptop ein. So kann gezielt trainiert werden.

Glauben Sie an eine Fortsetzung Mitte Januar?

Ich wünsche es mir natürlich, wie viele andere auch. Aber realistisch gesehen, kann man vielleicht Mitte Februar über eine mögliche Fortsetzung der Saison sprechen.

In der Oberliga Niederrhein kommt es zu der besonderen Situation, dass hier 23 Mannschaften in einer Liga gegeneinander spielen. Angesichts dieser Vielzahl: Wie kann hier eine Saison überhaupt zu Ende gespielt werden?

In den Statuten gibt es ja den Passus, dass eine Saison gewertet werden kann, sobald 50 Prozent der Spiele bestritten worden sind. Im Moment sind in der Spitze elf Ligaspiele gespielt worden. Das heißt anders herum: Es sind noch im Schnitt elf Spiele zu bestreiten, um die Hinrunde zu beenden. Das ist mit englischen Wochen machbar. Die Saison mit Hin- und Rückrunde zu beenden, halte ich für unrealistisch.