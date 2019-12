Nord hat die Tabellenführung verteidigt!

Das 2:2 gegen Kapellen-Erft vor einer Woche zum Hinrunden-Abschluss war zugleich das erste Unentschieden der Spvgg. Sterkrade-Nord in der laufenden Saison. Zum Rückrunden-Auftakt spielte der Liga-Primus im zweiten Spitzenspiel binnen sieben Tagen erneut Remis. Am Ende stand gegen den Tabellenzweiten DJK Teutonia St. Tönis ein 1:1 (0:0)-Remis. Ein gerechtes Resultat nach packenden 90 Minuten.

Die Bedeutung dieser Begegnung war beiden Mannschaften bewusst. Es entwickelte sich von Beginn an eine kampfbetonte Partie, in der sich die Kontrahenten nichts schenkten. Es dauerte keine zehn Minuten, da gab es die erste Rudelbildung. St. Tönis agierte oft am Rande des Fairplay.

Schon mehr als gesunde Härte im Spiel

So hätte sich Teutonia-Akteur Ioannis Alexiou nicht beschweren dürfen, wenn er vom Platz geflogen wäre. Der Ex-Uerdinger und frühere Regionalligaspieler hielt sich bei diversen Rangeleien nicht zurück.

Sportlich hielt das Spitzenspiel, was es im Vorfeld versprochen hatte. Beide Kontrahenten zeigten ihre spielerischen Qualitäten und gingen dabei bis an ihre Leistungsgrenzen. Dabei ging es rauf und runter. Unterm Strich hätten beide Mannschaften gewinnen können.

Beide Teams hatten ihre Chancen

Es gab Phasen, wo Nord am Drücker war und es gab Phasen, wo St. Tönis mehr als nur den einen Treffer hätte erzielen können. In den ersten 45 Minuten hatten die Hausherren zwar mehr vom Spiel, das Chancenplus lag aber bei dem Verfolger aus Tönisvorst.

Die Gäste ließen zwei dicke Möglichkeiten in Hälfte eins ungenutzt (20. und 33.). Dabei präsentierte sich die Sterkrader Defensive zu langsam und unachtsam. So blieb es, mit etwas Glück, beim 0:0.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff ließ Florian Witte den Schmachtendorfer Anhang jubeln. Nach einer Ecke von Sven Konarski schaltete der Offensivmann am schnellsten – 1:0, die Führung für Nord (50.). In der Schlussviertelstunde baute St. Tönis immer Druck auf. „Dem konnten wir dann irgendwann nicht mehr Stand halten“, wusste Sterkrades Trainer Julian Berg.

Grobes Foulspiel mit Rot bestraft

Obwohl die Teutonia in dieser Phase Oberwasser hatte, so war der Ausgleichstreffer durch Kai König (77.) aber auch die einzige gefährliche Torchance der Grün-Gelben. Ein unrühmliches Ende war dem St. Tönis-Torschützen in der Nachspielzeit vorbehalten. Völlig unnötig und wie von der Tarantel gestochen, holte er zunächst Joel Bayram mit einem übertriebenen Foul auf Höhe der Mittellinie von den Beinen und schlug anschließend mehrmals auf seinen Gegenspieler ein. Da blieb dem Schiri keine Wahl – Rot! „Ich bin stolz auf die Entwicklung meiner Mannschaft in dem halben Jahr. Wir haben heute der vermutlich besten Mannschaft der Liga ein 1:1 abgetrotzt“, schloss Berg. Und: Sterkrade-Nord bleibt Tabellenführer!