Nord gibt den Sieg noch aus der Hand

Dennis Charlier feierte am Samstag seinen 33. Geburtstag. Lange Zeit sah es so aus, als könnte die Spvgg. Sterkrade-Nord ihrem Co-Trainer ein passendes Geschenk bereiten. Im Spitzenspiel gegen den SC Kapellen-Erft lag der Spitzenreiter bereits mit 2:0 in Führung, musste sich aber am Ende mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden gegen den Tabellendritten zufrieden geben. Besonders bitter: In der Schlussminute vergab Stefan Jagalski noch einen Foulelfmeter.

Julian Berg begann mit Stefan Tempes für Celil Kuzu, der zuletzt vier Wochen gesperrt war, in der Startaufstellung. „Der Stefan hat in der Zeit seine Chance genutzt“, begründete Sterkrades Linienchef die Personalentscheidung. Tempes spielte auch im Spitzenspiel souverän. An ihm lag es ebenso wenig, dass es am Ende nur 2:2 hieß, wie an Marcel Dietz. Sterkrades Torwart sicherte mit zwei, drei klasse Paraden sogar das Unentschieden.

Denn die Begegnung hätte auch noch komplett zu Gunsten der Gäste kippen können. Aber der Reihe nach. In der 16. Minute brachte Julius Ufer die Gastgeber in Führung. Auf der anderen Seite scheiterte Nils Mäker freistehend an Dietz (40.). Kurz darauf verzog Florian Witte nach einem super Zuspiel nur knapp (42.). Das erzielte der Offensivmann in Minute 45, stand in der Situation allerdings im Abseits.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Witte dann auf 2:0. Nach einem Freistoß von Sven Konarski legte Christian Biegierz im Getümmel für Witte auf und der 31-Jährige drückte die Kugel mit dem Kopf über die Linie (48.). Nun spielten sich die Schmachtendorfer in einen Rausch, ließen allerdings reihenweise ihre Torchancen liegen. Ja, man muss sogar sagen: Sie gingen sehr fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um. Sowohl Joel Bayram (50.) als auch Julius Ufer, der die Kugel freistehend nicht im Tor unterbrachte (64.), und Witte (66.) verpassten die Entscheidung.

Und Kapellen-Erft? Von den ambitionierten Gästen war in dieser Phase nichts zu sehen – machten aber plötzlich das Anschlusstor (68.). Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem den Grevenbroichern der Ausgleich gelang (80.). Und dann bot sich Nord doch noch die Riesen-Chance: Aber in der Schlussminute setzte Jagalski einen Foulelfmeter über den Kasten (90.). Sein Trainer nahm ihm den Fehlschuss nicht krumm. „Wir haben den Sieg heute zwischen der 50. und 70. Minute aus der Hand gegeben“, vollzog der Coach völlig richtig.