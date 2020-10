Nord empfängt 1. FC Kleve: Zwei Serien treffen sich

Spvgg. Sterkrade-Nord – 1. FC Kleve (So 15.15): Mit der Spvgg. Sterkrade-Nord und dem 1. FC Kleve treffen Sonntag im Nordler Park in der Oberliga zwei Mannschaften aufeinander, die aktuell in Top-Form sind und tolle Serien vorzuweisen haben.

Die Gastgeber sind nach ihrem 3:2-Überraschungserfolg in Baumberg seit nunmehr sechs Partien ungeschlagen. Die Gäste aus Kleve haben zuletzt viermal in Folge gewonnen. „Zwei Teams mit eindrucksvollen Serien. Ich hoffe, dass unsere nach dem Spiel Bestand hat“, sagt Julian Berg, Trainer der Sportvereinigung, vor der Begegnung mit dem Tabellendritten.

Kleve hat eine ähnliche Kragenweite wie SF Baumberg

Kleve dürfte für die Sterkrader ein Gegner von ähnlicher Kragenweite sein wie Baumberg am Mittwoch Abend. Berg: „Von der individuellen Klasse her gesehen, gibt es für mich in der Liga nicht viele Mannschaften, die stärker als Baumberg einzuordnen sind. Was die mannschaftliche Geschlossenheit anbetrifft, wird das definitiv ein ähnliches Kaliber.“

Der 32 Jahre junge Coach hat sich wie üblich im Vorfeld mit dem Gegner auseinandergesetzt. So soll die Mannschaft nahe der deutsch-niederländischen Grenze stark bei Standards sein und über eine gute körperliche Robustheit verfügen. „Ryo Terada arbeitet sehr viel im Spiel“, so Berg über den 26-jährigen japanischen Mittelfeldspieler in Reihen der Klever.

Bei den Schwanenstädtern spielt noch jemand, der hierzulande nicht unbekannt sein dürfte: André Trienenjost. Der 31-jährige Stürmer, früher lange Jahre beim SV Hönnepel-Niedermörmter am Ball, kam nach einer Verletzungspause beim 3:0-Sieg über den TVD Velbert zuletzt am Mittwoch Abend erstmals wieder zum Einsatz.

Einige Ausfälle bei Nord zu beklagen

Es fehlen bei den Schmachtendorfern neben den Dauerverletzten Julius Ufer und Philipp Demler weiterhin Ekin Yolasan (Kapselriss) und Kevin Corvers. Der Sportliche Leiter Corvers ist nach einer Zerrung zurück ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Berg: „Ein Einsatz am Sonntag kommt definitiv zu früh.“ Ein Fragezeichen steht hinter Luis Mattern, der bereits gegen den SC Velbert (3:3) und in Baumberg (3:2) passen musste.

Beide sind eingespielte Teams

„Kleve ist eine eingespielte Mannschaft. Sie kennen sich seit Jahren. Das ist eine große Stärke von ihnen“, weiß Berg. Gleiches gilt übrigens ebenso für die Nordler. Genauso wie die Tatsache, dass beide Mannschaften in den letzten Wochen ordentlich gepunktet haben. Eine Serie wird am Sonntag Nachmittag reißen. Selbst bei einem Unentschieden wäre zumindest der Siegeslauf der Klever vorerst gestoppt.