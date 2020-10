Noch siegloser RWO: Vorfreude statt Frust vor Aachen

Oberhausen. RWO ist nach sechs Spielen als einziges Team der Regionalliga noch sieglos. Am Samstag geht’s zum Tivoli nach Aachen.

„Wir freuen uns auf Aachen“, sagt Dimitrios Pappas. Von einem besonderen Druck, als einziges noch siegloses Team in der Fußball-Regionalliga im siebten Anlauf nun am Samstag (14 Uhr) bei der Alemannia auf dem Tivoli endlich den ersten Dreier der Saison einfahren zu müssen, möchte der RWO-Trainer nicht reden. „Der Druck ist immer da. Natürlich wollen wir dort gewinnen und die Jungs sind absolut heiß auf das Spiel.“

Dass die Aufgabe für die neu zusammengestellte Kleeblatt-Formation vielleicht noch anspruchsvoller werden wird als jüngst in Wuppertal, von wo die Rot-Weißen mit einer 0:3-Niederlage heimkehrten, sieht Pappas nicht so. „Der Gegner ist gerade in unserer Situation doch egal. Wir müssen zusehen, dass wir unser Spiel durchgedrückt bekommen. Damit müssen und haben wir uns beschäftigt. Wir sind vorbereitet.“

Gut vorbereitet schien zuletzt zumindest zu Beginn der jeweiligen Hälften die Offensive der Oberhausener. Doch allein Shun Terada ließ vier Großchancen ungenutzt. „Klare Dinger, davon muss der eine oder andere natürlich rein“, blickt Pappas zurück. Doch den Abschluss ihrer Angreifer effektiver machen, daran können Fußball-Trainer nur bedingt arbeiten.

Drangphase des Gegners überstehen

Seit sechs Spielen ohne Niederlage gegen Aachen Die Alemannia aus Aachen durfte in der aktuellen Spielzeit unter ihrem neuen Trainer Stefan Vollmershausen erst vier Mal ran, hat dabei aber schon sieben Punkte gesammelt. Unter dem Nachfolger des langjährigen Aachener Coaches Fuat Kilic, der auch bei RWO als Erbe von Mike Terranova gehandelt wurde, besiegten die Kaiserstädter RW Ahlen (1:0) und Borussia Mönchengladbach II (2:1). Keine Treffer gab es gegen den SV Lippstadt, zum Saisonstart unterlag die Alemannia dem BVB-Unterbau 0:1. Seit drei Spielzeiten ist RWO gegen Aachen unbesiegt, ging dabei aber auch nur zweimal als Sieger vom Platz. Die letzten drei Duelle endeten allesamt remis.

Woran sie und ihre Kicker allerdings sehr wohl feilen können, ist die Art und Weise, wie sie reagieren, wenn es nicht läuft. „Ein Fokus lag im Training auch darauf, wie wir Drangphasen des Gegners überstehen und da wieder herauskommen“, so Pappas, dessen Schützlinge ein Lattentreffer der Wuppertaler in Hälfte eins merklich aus dem Konzept gebracht hatte. Die Gastgeber bekamen Oberwasser und erhöhten den Druck, bis ihre Führung die logische Konsequenz war.

Der WSV kam häufig über seine rechte Seite, auch bei seinen Treffern, wo RWO-Neuzugang Nils Winter nach nur zwei Trainingseinheiten ins kalte Wasser geworfen wurde. Die erfolgreichen Angriffe der Wuppertaler verhindern konnte der ehemalige Elversberger nicht, war die Gegentore aber auch nicht individuell schuld. Vielmehr haperte es häufig in der Gesamtabstimmung, was der Gegner gedankenschnell nutzte.

Ob es Pappas erneut mit einer Dreierkette mit Jerome Propheter, Tim Stappmann und Leander Goralski sowie gegen den Ball Dominik Reinert und Winter auf den Außenbahnen probiert oder direkt auf Viererkette umstellt, verrät der RWO-Coach nicht. „Das hängt auch vom Personal ab. Wir können beides“, erinnert er daran, vor dem Wuppertal-Spiel nur drei Gegentore in fünf Spielen kassiert zu haben.

Aber die Kleeblätter haben eben auch erst zwei Hütten selbst markiert. Definitiv dabei helfen, das zu ändern, könnte Shaibou Oubeyapwa. Der flinke Rückkehrer machte auf der rechten Außenbahn ohne Anlaufschwierigkeiten den erhofften Alarm.

Öztürk könnte Debüt feiern

Mit dem Drittliga-erfahrenen Tanju Öztürk, der in Wuppertal zumindest erstmals auf der Bank saß, könnte mehr Ruhe und Übersicht ins RWO-Mittelfeld einkehren. Zwar hat Maik Odenthal erstmals eine Trainingswoche komplett mit der Mannschaft absolviert, ist deshalb aber noch kein Startelf-Kandidat. Auch Vincent Stenzel muss weiterhin seine Hüftprellung auskurieren und absolviert eine Reha-Maßnahme.

Wieder eine Alternative ist der in Wuppertal bereits eingewechselte Kofi Twumasi. Im Laufe der nächsten Woche sollen zudem Jeffrey Obst, Bastian Müller und Nedim Pepic wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. „Die Spieler arbeiten hart und jeder will helfen, damit es besser läuft. Das gefällt mir richtig gut“, sagt Pappas. „Und mit mehr erfahrenen Leuten auf dem Platz können wir dann auch die jungen Spieler wieder dazwischen mischen. Und nicht umgekehrt.“

Ein kurzer Rückblick auf die 0:1-Heimpleite gegen Homberg, als insgesamt sechs Youngster auf dem Platz standen, die gerade erst der A-Jugend entstammen oder dort noch spielen könnten.

Personell sind es also mittlerweile keine so schlechten Aussichten mehr, auch wenn dem einen oder anderen Rückkehrer natürlich Spielpraxis fehlt. Was RWO insgesamt fehlt, ist jedoch ganz dringend der erste Sieg. Und der soll nun auf dem Aachener Tivoli eingefahren werden.