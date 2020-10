Noch ein Spiel für die Nordler bei BV Mülheim III

Der Badminton-Landesverband Nordrhein-Westfalen hat wegen der steigenden Corona-Fallzahlen alle Verbandsturniere bis Jahresende abgesagt, überlässt seinen Vereinen aber die Entscheidung, ob weiterhin Ligaspiele ausgetragen werden. Die Spvgg. Sterkrade-Nord, die größte Badminton-Abteilung in Oberhausen, will zumindest vor November-Beginn spielen. Eigentlich stünde der ersten Mannschaft am Wochenende ein Doppelspieltag bevor.

„Münster hat uns aber abgesagt, die wollten nicht mehr antreten“, sagt Nord-Sprecher Nord-Sprecher Marius Wefers. Damit ist die für Sonntagabend in der Halle an der Oranienstraße angesetzte Partie hinfällig.

Münster hat bereits abgesagt

Stattfinden hingegen soll der Auftritt bei BV Mülheim III (Samstag, 18 Uhr, Ludwig-Wolker-Straße). Wefers: „Wenn der Gegner sagt: Ja, wir wollen spielen, werden wir spielen.“ Dies hat die Mannschaft beschlossen, wobei sich hier aber auch Widersprüche auftun. „Manche Vereine haben schon angekündigt dass die lieber aussetzen würden“, hätte sich Wefers einen eindeutigeren Verbandsbeschluss gewünscht. Ähnlich wie im Tischtennis oder Hockey wurde es den Vereinen zunächst freigestellt, die Meisterschaft weiter zu spielen oder ohne Absteiger auszusetzen.

Für die Partie in Mülheim ist die Personallage relativ offen. „Gehen wir mit Benny an den Start, haben wir in jedem Oberliga-Spiel die Chance, was mitzunehmen.“ Weiter sind neben Benjamin Tzschoppe Steffen Triebsees, Dave Eberhard, und Johannes Schiebener am Start, bei den Mädels voraussichtlich wieder Marie Schweitzer und Marie Stern sowie Elina Sonnenschein. Noch offen ist, ob Wefers selbst auch zur Verfügung steht. Der Teamsprecher: „Das ist eine ganz junge Mannschaft, viele aus der U19. Wir könnten durchaus was mitnehmen.“

Ab Montag sind die Hallen zu

Im gesamten Bundesgebiet, aber vor allen Dingen auch in Nordrhein-Westfalen, steigen die Inzidenz-Zahlen der Corona-Pandemie. Einzelne Städte hatten bereits Einschränkungen für den Sport angeordnet.

In einer Online-Sitzung wurde vom Verband am Sonntag beschlossen, alle Verbandsturniere bis zum Ende des Jahres abzusagen. Keine generelle Entscheidung wurde über den Liga-Spielbetrieb getroffen. Dies ist mit dem zunächst bis 30. November terminierten Sportverbot bei Hallenschließungen nun Makulatur.