Nils Winter über Training bei Magath: „Danach war ich platt“

Kaum hatte Nils Winter bei Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen unterschrieben, stand der Rechtsverteidiger wenige Tage später in der Startelf. Zwar ging das Debüt mit 0:3 in Wuppertal verloren. Seinen Platz hat der 26-Jährige in der Mannschaft von Trainer Mike Terranova aber mit starken Leistungen in den vergangenen Partien untermauert. Der Rechtsfuß war einer der Garanten für das 1:0 gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf . Ein wichtiger Erfolg für die Kleeblätter , aber auch fürs eigene Gemüt.

Nun wartet Freitag (18 Uhr) mit dem Duell bei Fortuna Köln die nächste Herausforderung. Vor dem Aufeinandertreffen mit den Domstädtern sprach die Sportredaktion mit dem gebürtigen Wolfsburger über den bisherigen Saisonverlauf, den neu geweckten Team-Geist und wie hart das Training unter Felix Magath tatsächlich ist.

Über längere Zeit Tempo machen

Nils Winter, Sie waren zwar der letzte RWO-Neuzugang in dieser Saison, haben aber seit ihrer Verpflichtung jedes Liga-Spiel bestritten. Viel Anlaufzeit brauchten Sie scheinbar nicht.

Der Eindruck täuscht. Die ersten Spiele waren für mich sehr schwer, weil ich nach dem Ende der vergangenen Saison sehr lange in meiner Heimat war und ohne Vorbereitung auskommen musste. Das merkt man schon, wenn der Kopf zwar sagt, du kannst, aber die körperliche Power nicht da ist. Mittlerweile ist es deutlich besser geworden, auch weil ich jetzt über einen längeren Zeitraum wieder mehr Tempo machen konnte.



Dennoch haben Sie sich nach dem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf II sicherlich über die zwei freien Tage gefreut?

Auf jeden Fall. Nicht allein wegen des kräfteraubenden Spiels selbst, sondern weil die Partie Teil einer anstrengenden englischen Woche war. Das geht richtig in die Beine, weshalb wir froh sind, dass wir jetzt eine ganz normale Trainingswoche absolvieren können.



Wie gut hat der Dreier gegen Düsseldorf getan, auch mit Rückblick auf die zwei Unentschieden zuvor gegen Ahlen und Lippstadt?

Der Sieg tat unfassbar gut. Die Punkteteilungen gegen Ahlen und Lippstadt waren nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Das war enttäuschend, auch wenn die Stimmung in der Truppe genauso gut war, wie jetzt vor Düsseldorf. Ich weiß dank der Trainingsleistung, dass wir Qualität im Kader haben und immer mehr das umsetzen, was der Trainer von uns verlangt. Deshalb habe ich keine Sekunde an dem Heimsieg gezweifelt, auch wenn wir das Spiel nicht überbewerten sollten. Aber für die Köpfe war der Dreier immens wichtig.

Am Ende ging alles ganz schnell

Bis zum Sommer standen Sie in der Regionalliga Südwest beim SV Elversberg unter Vertrag. Wie kam der Kontakt zu RWO zustande?

Ich hatte einige Gespräche mit anderen Vereinen. In dieser Zeit habe ich einen Anruf von Jerome (Anm. d. Red.: RWO-Kapitän Jerome Propheter, mit dem Nils Winter zwei Jahre lang bei Alemannia Aachen spielte) bekommen, der mich gefragt hat: ‚Was ist los mit dir, willst du nicht kommen?‘ Da dachte ich mir schon, dass irgendwas im Busch ist, auch wenn ich nichts Konkretes wusste. Im Anschluss habe ich mit meinem Berater und Patrick Bauder telefoniert und dann ging alles schnell. Am Mittwoch saß ich noch am See, einen Tag später habe ich bei RWO unterschrieben und am darauffolgenden Samstag spielte ich 90 Minuten gegen den Wuppertaler SV. Das war krass.



Balleroberung und dynamisch nach vorn: Das ist das Spiel von Nils Winter. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Das Duell gegen den WSV ging 0:3 verloren, knapp eine Woche später wurde Trainer Dimitrios Pappas freigestellt und Mike Terranova zurückgeholt. Ein ziemlich turbulenter Start, oder?

Ja, dass war nicht ohne. Als Fußballer hat man ja den Anspruch, dem Team so schnell wie möglich zu helfen und sich mit seinen Qualitäten zu integrieren. Aber das ist alles andere als einfach, wenn sich die Mannschaft selbst noch nicht gefunden hat.

Wir hatten viele Verletzte und wegen der Corona-Pandemie fallen solch simple Dinge wie ein gemeinsamer Kinoabend einfach weg. Dementsprechend sahen die Spiele aus. Aber gerade gegen Düsseldorf hat man diesen Teamgeist gespürt, der durch sämtliche Reihen gegangen ist.

Da hat jeder jeden gepusht und die Kommunikation war richtig gut. Daran gilt es anzuknüpfen.

„Wir können bei Fortuna Köln gewinnen“

Dabei werden die Aufgaben in den nächsten Wochen nicht einfacher, angefangen mit dem Duell am Freitag gegen 3. Liga-Absteiger Fortuna Köln.

Wie Düsseldorf erwartet uns ein Gegner, der sich nicht hinten reinstellen wird, was uns entgegenkommt. Schließlich entstehen so Räume, die wir unbedingt nutzen müssen. Letztlich will die Fortuna das Spiel genauso gewinnen wie wir, auch wenn Köln keine Übermannschaft ist. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, dann glaube ich, können wir die Partie gewinnen. Die letzten Wochen ist viel auf uns eingeprasselt, was auch verdient war, da wir nicht so gepunktet haben, wie wir uns das erhofft hatten. Jetzt gilt es den Leuten zu beweisen, dass wir stark genug sind. Wir selbst wissen das schon.



Sie haben die gesamte Nachwuchsabteilung bis zur zweiten Mannschaft beim VfL Wolfsburg durchlaufen. Dabei haben Sie auch mehrfach bei den Profis unter dem damaligen Coach Felix Magath trainiert. Wie hart war das Training unter „Quälix“?

Erst einmal muss ich sagen, dass ich zu Felix Magath immer einen guten Draht hatte, auch weil er viel mit mir gesprochen hat, was nicht selbstverständlich bei einem Jugendspieler ist. Das Training selbst war unfassbar hart. So etwas habe ich danach nicht mehr erlebt. Manchmal wurde dreimal am Tag trainiert.

Die Nachmittagseinheit sah so aus, dass man dreieinhalb Stunden im Wald gelaufen ist. Danach war ich einfach nur k.o. und kaum noch aufstehen. Aber als 17-Jähriger will man sich auch nicht auf die Pritsche legen.



Ist Mike Terranova in dieser Hinsicht harmloser?

Ja. Oder anders gesagt: er ist moderner (lacht).



Die Fragen stellte

Sebastian Stachowiak