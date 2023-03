Nils Winter geht von RWO zu Alemannia Aachen zurück

Oberhausen. Der Rechtsverteidiger (29) verlässt nach 88 Partien die Kleeblätter und wechselt zurück zu seinem Jugendverein. Alemannia Aachen.

Winter: „Ich hatte über all die Jahre immer Kontakt zur Alemannia und freue mich nun entsprechend nach einer sehr schönen Zeit bei RWO riesig auf die neue Aufgabe. Ich sehe, dass in Aachen etwas passiert.“ Bei der Alemannia wird er mit Kusshand genommen. Geschäftsführer Sascha Eller: „Nils hat in den letzten Jahren in der Regionalliga West konstant ein Topniveau gezeigt. Er ist ein dynamischer Spieler mit viel Drang nach vorne und hat bei uns in der Vergangenheit auch im jungen Alter schon Führungsqualitäten bewiesen. Wir waren immer wieder im Austausch, umso glücklicher bin ich nun, dass wir Nils ab dem Sommer wieder bei uns spielen sehen werden.“

Zurück zu seinem Jugendverein

Den 29-jährige Rechtsverteidiger, der in Wolfsburg geboren wurde, spielte von 2015 und 2018 für Aachen und kam über den SV Elversberg zu RWO, wo er 88 Viertliga-Partien absolvierte.

