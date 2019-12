Nils Keiser ergänzt Trainerteam von Arminia Klosterhardt

Nils Keiser wird ab Januar den Fußball-Trainerstab von Arminia Klosterhardt erweitern. Der B-Lizenz-Inhaber wird zusammen mit Cheftrainer Marcel Landers und Assistent Philip Bauer den Bezirksligisten durch die Rückrunde führen.

„Als wir uns in den ersten Gesprächen ausgetauscht hatten, war ich sofort von der Idee begeistert. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit dem gesamten Team, auf die vielen spannenden Spieler und natürlich auf die Aufgabe, den neuen Weg der Arminia erfolgreich mitzugestalten“, sagt Keiser, der bereits als Spieler, aber auch als Jugendtrainer für die Arminia im Einsatz war.

„Die Arminia ist mein Heimatverein und ein Stück weit Teil meines Lebens. Die Veränderungen in den vergangenen Monaten habe ich mit Freude verfolgt.“ Konkret meint Keiser damit, dass nach dem Abstieg im Sommer aus der Landesliga wieder „mehr Identifikation im gesamten Umfeld zu spüren sei“, weshalb der große Umbruch auch so gut gelungen ist. Der angehende Lehrer für Germanistik und Biologie will aber keine konkreten Ziele nennen. „Erstmal wollen wir gut in die Rückrunde starten, und dann schauen wir weiter. Wir haben eine junge Mannschaft, die sich weiter entwickeln will und muss.“

„Passt als Typ super ins Team“

Auch Marcel Landers sieht in Keiser eine echte Verstärkung für das Trainerteam. „Ich bin davon überzeugt, dass wir für die anstehende Rückrunde perfekt aufgestellt sind. Nils passt vom Typ und vom Fachwissen super ins Team.“

Mit der bisherigen ersten Halbserie und Platz zwei nach 19 Spieltagen ist Landers derweil zufrieden. Oder zumindest zum Teil. „Ich bin ja nie wirklich zufrieden, weil man dann Gefahr läuft, sich auszuruhen. Aber mit den 40 Zählern auf dem Konto können wir durchaus leben, wobei sicherlich das eine oder andere Spiel dabei war, wo wir was an Punkten haben liegen lassen.“

Die Wintervorbereitung startet für die Klosterhardter schon am Donnerstag, wobei das erste Testspiel am 12. Januar mit dem Duell gegen Landesligist SV Horst-Emscher terminiert ist. Was mögliche Neuverpflichtungen angeht, gibt es derweil nichts Neues zu verkünden. „Einen großen Angriff wollen wir nicht starten, und es ist auch erstmal nichts geplant“, betont Landers.

Marcel Landers freut sich auf die Hallenmasters mit der RWO-Traditionself

Das erste Saisonspiel steigt am 8. Februar, wenn die Arminia im heimischen Estadio den SC Phönix Essen empfängt. Bis dahin heißt es für die Arminia schwitzen, um fit ins neue Jahr zu starten. Der Linienchef selbst ist übrigens bereits an diesem Wochenende im Einsatz, wenn er mit der RWO-Traditionself bei den NRW-Hallenmasters in Mülheim antritt.

In der vergangenen beiden Jahren gewannen die Kleeblätter jeweils den Pokal, weshalb Landers nichts gegen den Titelhattrick einzuwenden hätte. „Es macht jedes Jahr Spaß, dort mitzumachen und die alten Kameraden wiederzusehen. Schauen wir mal, wie weit wir dieses Mal kommen.“