Niederrheinliga! Schöne Bescherung für die U13 von Arminia

Oberhausen. Die U13 von Arminia Klosterhardt hatte die besseren Nerven und qualifizierte sich nach Neunmeterschießen gegen Nord für die Niederrheinliga.

Im schmucken Waldstadion kam es jetzt zum großen Showdown. Die beiden U13-Teams von Arminia Klosterhardt und der Spvgg. Sterkrade-Nord duellierten sich in einer mitreißenden Qualifikations-Partie um einen Startplatz in der Niederrheinliga. Nach torlosen 60 Minuten fielen auch in der anschließenden Verlängerung keine Treffer. So brachte das Neunmeterschießen die Entscheidung: Der Arminen-Nachwuchs zeigte weniger Nerven und gewann mit 5:4.

„Die Jungs waren außer Rand und Band. Damit haben sie sich eine schöne Bescherung gemacht“, frohlockte Trainer Marcel Landers. Zusammen mit seinem „Co“ Jan Ingenbleek sah er in der ersten Hälfte eine überlegene Arminia. Nur nutzten die Grün-Weißen ihre Möglichkeiten nicht.

Nach der Pause war Nord stärker, traf aber nicht

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt, und die Schmachtendorfer hatten das Geschehen im Griff. Doch auch den Nord-Buben wollte die Führung nicht gelingen. In der zweimal fünfminütigen Verlängerung waren beide Teams so zappelig, „dass sie die Bälle nur noch hinten rausgedroschen haben“, schilderte Landers. Nic Stein, Louis Wächter, Lion Landers, Max Spieckermann und Torwart Luca Ochmann vollendeten schließlich cool vom Punkt. Der Jubel kannte keine Grenzen mehr.

Außergewöhnlich: Die Arminia wird zur Rückrunde 2022 mit gleich vier Mannschaften in der Niederrheinliga vertreten sein. Neben der U15, U17 und U19 kommen jetzt die frischgebackenen Aufsteiger aus der U13 dazu. Glückwunsch, Jungs!

