New Baskets Oberhausen warten weiter auf den ersten Sieg

Weibliche Nachwuchs-Bundesliga: RheinStars Ladies Köln – evo New Baskets Oberhausen 78:71 (37:54): Auch im zweiten Spiel der weiblichen Nachwuchsbundesliga bleiben die New Baskets aus Oberhausen ohne Sieg. Bei der Spielgemeinschaft in Köln standen die Zeichen lange auf Erfolg, doch im letzten Viertel lief offensiv dann gar nichts mehr zusammen, mit -18 Punkten schloss die Mannschaft von Nicole Telke und Ralf Weßlowski den letzten Abschnitt ab.

Dabei ging die Partie ausgeglichen los, auch wenn die Gastgeberinnen mit Centerin und Junioren-Nationalspielerin Olivia Okpara ihre Größenvorteile immer wieder ausspielten und mit 51:35 das Duell an den Brettern für sich entscheiden konnten. Okpara sammelte alleine 24 Rebounds, 14 davon am offensiven Brett.

Komfortabler Vorsprung reicht am Ende nicht

Dass die Gäste dennoch mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause gingen, lag an der hervorragenden Quote von außerhalb. Fast 60 Prozent der Würfe von außerhalb fanden ihr Ziel, mit einem 37:15 im zweiten Viertel standen die Weichen noch gut für einen Auswärtssieg.

Auch der dritte Abschnitt blieb ausgeglichen, nur knapp konnten die RheinStars den Rückstand verkürzen, mit 66:55 zu Gunsten der New Baskets ging es in die letzten zehn Minuten. Köln musste sein Spiel wegen der schwachen Dreierquote (17,9 Prozent) mehr unter den Korb verlegen und fand dort immer wieder Wege an die Freiwurflinie. Doppelt so häufig, insgesamt 30 Mal, gingen sie an die Linie und blieben dort ziemlich sicher. Bei den New Baskets auf der anderen Seite wackelte das Handgelenk schon häufiger. Da half auch die gute Ballbewegung sonst über weite Strecken des Spiels nicht.

NBO: Müller (32), Anderheide, Bergerhoff (n.E.), Lachmann, Gülsen (n.E.), Tögel (2), Krocker (13), Antwerpen, Reffeling (1), Könen (n.E.), Öz (13), Werner (10).