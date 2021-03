Trainingsbetrieb mit Kontakten rückt wegen der steigenden Inzidenz-Zahlen in immer weitere Ferne. Womöglich stehen demnächst sogar wieder Platzsperren an. In Duisburg und im Kreis Kleve ist normales Training ab 5. April nach dem Plan des Fußball-Verbandes Niederrhein schon wieder abgesagt und nach hinten verlegt worden.