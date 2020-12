Neue Sonderwertung: 249 Kilometer für E-Bikes

Oberhausen. Die Ruhrpott Challenge (24. bis 31. Dezember) wird um eine Wertung für E-Bikes mit 249 Kilometern erweitert. MTB, Touren- und Rennrad fahren 501.

Kurz vor dem Start der Ruhrpott-Challenge haben sich die Organisatoren des RC Olympia Buer entschlossen, neben MTB- Touren- und rennrad- auch eine Sonderwertung für E-Bike-Fahrer aufzunehmen. Viele Anrufe aus Oberhausen, die alle gern teilnehmen wollen, aber denen die ausgeschriebenen 501 Kilometer zu viel sind, haben Michael Zurhausen überzeugt.

Anmeldungen ab sofort möglich

So können E-Bike-Fahrer vom 24. bis 31. Dezember teilnehmen. Um in die Sonderwertung zu gelangen, müssen mindestens 249 Kilometer in dieser Zeit gefahren werden. Der Teilnehmer mit den meisten Kilometern gewinnt die E-Wertung. Jeder, der die 249 Kilometer schafft, kommt automatisch in die Verlosung der 100 Preise. So können sich alle E-Bike-Fahrer unter www.rpt-radrennen.de ab sofort anmelden. Das Startgeld beträgt zehn Euro und wird gespendet.