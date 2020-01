NBO könnte mal wieder einen Sieg gebrauchen

Regionalliga, Damen

Citybaskets Recklinghausen –

evo NB Oberhausen Sa 15.30

Los geht es für die New Baskets mit einer Woche Verspätung in die Rückrunde. Gegner ist der Tabellennachbar und früherer WNBL-Kooperationspartner aus Recklinghausen. Der hat bei einem Spiel mehr auf dem Konto auch einen Sieg mehr. NBO steht mit sechs Punkten auf dem drittletzten Rang, vor Frankenberg (vier Punkte) und dem punktlosen Schlusslicht Barmen.

So richtig fürchten muss man in Oberhausen den Abstieg daher nicht, denn Barmen hat bisher keine Anzeichen für eine Steigerung in der Rückrunde gezeigt. Dennoch würde dem Team ein Sieg gut tun, denn nach zwei Siegen zum Auftakt in die Saison kam nur noch der klare Sieg gegen Barmen dazu.

Gegen Recklinghausen gesiegt

Das letzte echte Erfolgserlebnis ist daher schon ein gutes Stück her, obwohl es zum Auftakt gegen Recklinghausen eigentlich richtig gut lief. Ein packendes Spiel und starke Nerven am Ende sorgten damals für den Auftaktsieg des Aufsteigers.

Das soll Samstag Nachmittag am besten wiederholt werden. Bis auf Sarah Zierhut sind auch alle New Baskets mit von der Partie und stehen Ralf Weßlowski und Nicole Telke zur Verfügung.

Wie schnell der Rost aus den Gelenken geschüttelt wird, wird sicherlich auch entscheidend sein. Recklinghausen durfte letzte Woche schon ran und schlug Herne in heimischer Halle.

Oberliga Herren

Maccabi Düsseldorf –

Jahn Königshardt Sa 17

Nach der ersten Saisonniederlage am vergangenen Samstag bei Spitzenreiter TG 81 Düsseldorf reist die Truppe von Trainer Sebastian Küppers erneut in die Landeshauptstadt. Die TuS Maccabi Düsseldorf feierten zum Hinrundenabschluss einen deutlichen Erfolg bei Bayer Uerdingen.

Konnten die Jahner das Hinspiel noch für sich entscheiden, so wird die Aufgabe beim Tabellenvierten erneut schwer. So taten sich die Mannschaft um Kapitän Ryzmski oft schwer, da die Gastgeber sich als unangenehmer Gegner zeigten.

Küppers vor dem Spiel: „Wir kennen die Maccabi aus den letzten Jahren ganz gut. Stärken sowie auch die kleinen Schwächen des Teams. Hier wartet das nächste erfahrene Team und eine ordentliche Herausforderung auf uns. Mathias Gierth hat eine sehr disziplinierte und homogene Truppe mit langjähriger Regional- und Oberliga-Erfahrung beisammen. Gerade durch die Rückkehr von Point Guard Daniel Kehl wird es für uns schwieriger, die Offensive der Düsseldorfer zu kontrollieren als noch am ersten Spieltag. Wir haben unsere Schlüsse aus der Niederlage gegen die TG Düsseldorf gezogen und diese Woche im Training hart gearbeitet. Das Team ist professionell mit dem Rückschlag umgegangen und hat am Dienstag in der ersten Einheit direkt eine gute Reaktion gezeigt.“

Individuelle Einheiten drangehängt

Jahn will nun die Intensität der letzten Wochen beibehalten und auf den Platz bringen. Viele der Jungs haben auch nochmal individuelle Einheiten drangehängt. Die Einstellung stimmt also. Küppers: „Wir sind gut vorbereitet und brennen darauf, zwei Punkte aus Düsseldorf mit in den Pott zu bringen.“

Die Jahner haben also nun das Ziel, eine neue Erfolgsserie zu starten und wollen dementsprechend den Sieg aus Düsseldorf mitnehmen.

Spielbeginn ist Samstag, 17 Uhr, in der Sporthalle des Max-Planck-Gymnasiums (Koetschaustraße 36, 40474 Düsseldorf-Stockum).