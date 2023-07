NBO-Feriencamp: Die Basketball-Tricks der Großen lernen

Oberhausen. Am Wochenende startet ein Feriencamp bei den New Basket Oberhausen in der Halle Ost. Was die Trainingsinhalte und Ziele des Camps sind.

Am Wochenende startet ein Feriencamp bei den New Basket Oberhausen in der Halle Ost. „Ziel der Academy ist die spielerische Vermittlung der Grundsätze und die Festigung bereits erlernter Fähigkeiten für Kinder und Jugendliche“, erklärt Vorsitzender Tim Fehrmann. „Wir legen hierbei großen Wert auf individuelle Betreuung und stellen den Kindern und Jugendlichen vier Trainerinnen mit großem Erfahrungsschatz zur Seite.“

Melda Öz, Leni Antwerpen und Laura Telke decken hierbei den größten Anteil der Basketball Academy ab und greifen auf ihre eigenen Erfahrungen aus der Bundesliga, weibliche Nachwuchsbundesliga und diversen Kaderteilnahmen zurück.

Abgerundet wird das Trainerinnen-Trio bei den jeweiligen Abschlussveranstaltungen durch Nicole Telke, die ebenfalls als ehemalige Bundesligaspielerin und Trainerin der Regionalliga-Mannschaft immer noch nah dran ist.

In der Zeit vom 24. Juli bis 4. August werden die jungen Athleten und Athletinnen in verschiedenen kleinen Gruppen an die Grenzen der sportlichen Möglichkeiten gebracht. Vom 24. bis 28. sind die Jahrgänge 2012 bis 2016 herzlich eingeladen. Vom 31. Juli bis 4. August dann die Jahrgänge 2008 bis 2011. Stetiges Training, Freude und Spaß sollen in dieser Zeit die Jugend begeistern.

„Wir sind sehr glücklich mit kleinen Gruppen arbeiten zu können. Die individuelle Betreuung hat bei den New Basket Oberhausen obersten Stellenwert. Auch für eine ausgewogene, gesunde Ernährung ist gesorgt“, erklärt Fehrmann. Kostenpunkt sind 99 Euro. (gk)

Mehr Informationen gibt es unter: www.newbaskets.de.

