NB Oberhausen feiert den neunten Sieg im zehnten Spiel

Maja Manten (l.) eröffnete stark zu einem 9:0-Lauf für NBO am Anfang.

Oberhausen Tabellenführung - Aber das Team von Ralf Weßlowski kann die zwei Wochen Pause gut gebrauchen, um Verletzungen auszukurieren.

„Zum Glück sind jetzt erst einmal zwei Wochen Pause, die brauchen wir auch“, war der 54:43 (25:24)-Sieg für die New Basket Oberhausen von Ralf Weßlowski und Nicole Telke bei den Citybaskets Recklinghausen noch einmal ein echter Kraftakt.

Der Start in das Nachholspiel der Regionalliga lief richtig gut: Maja Manten traf erst aus dem Spiel, dann doppelt von der Linie, Lisa Spießbach legte nach und Monika Lopinska traf von außen zum wichtigen 9:0. „Der tat natürlich gut“, weiß Weßlowski. Denn ohne drei Stammkräfte und einige angeschlagenen Spielerinnen musste die Spielzeit umsichtig verteilt werden.

Recklinghausen kam zunehmend besser ins Spiel

Recklinghausen machte es nach dem holprigen Start clever, insbesondere im zweiten Viertel konnte das junge Team seine Geschwindigkeit ausspielen. „Sie haben das gut gemacht“, fand auch Weßlowski. Nach dem 0:9-Start bissen sich die Gastgeberinnen zurück ins Spiel, vom 7:13-Rückstand zum Viertelende erholten sie sich Stück für Stück, glichen wieder auf 17:17 aus und gingen mit 24:23 sogar in Führung, ehe Mariele Werner mit dem letzten Korb vor dem Pausenpfiff ihr Team dann wieder in Führung brachte.

Auch das dritte Viertel blieb ein Hin und Her. Anders als in den letzten Wochen konnte sich NBO nicht entscheidend absetzen und musste schauen, nicht ins Hintertreffen zu geraten. Die knappe Führung konnten sie zum 38:37 in den letzten Abschnitt retten.

Den besseren Beginn erwischten nun die Gastgeberinnen mit vier schnellen Punkten. Lisa Spießbach hatte die direkte Antwort und ein wichtiger Dreier von Jarla Müller, die mit gebrochener Nase und Maske zwar insgesamt nur ein paar Minuten von der Bank beisteuerte, dafür aber wichtige. Recklinghausen glich zum 43:43 sechs Minuten vor dem Ende einmal aus, danach war es aber nur noch der Tabellenführer.

NBO hält dieTabellenführung

„Das war sicher nicht das schönste Spiel. Weder offensiv noch defensiv“, weiß Weßlowski, dass es am Ende keine Schönheitspunkte gibt. NBO feiert damit den neunten Sieg im zehnten Spiel und beendet das Jahr mit zwei Punkten vor dem Hürther BC und vier vor UBC Münster und DTV Basketball Köln. gk

