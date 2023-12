Nationalspielerin Qamile Hyseni verstärkt die RWO-Frauen

Oberhausen Mit Nationalspielerin Qamile Hyseni erhalten die Landesliga-Fußballerinnen von Rot-Weiß Oberhausen ihren ersten Winterneuzugang.

Mit Nationalspielerin Qamile Hyseni erhalten die Landesliga-Fußballerinnen von Rot-Weiß Oberhausen ihren ersten Winterneuzugang. Die 16-Jährige, die für den Kosovo bereits zwei Spiele in der Qualifikation zur U17-Europameisterschaft absolvieren konnte, wechselt von Arminia Ibbenbüren aus der U17-Regionalliga nach Oberhausen. In der aktuellen Regionalliga Saison absolvierte Hyseni zehn Pflichtspiele.

Die beidfüßige Verteidigerin freut sich auf die neue Aufgabe, wie sie gegenüber den Vereinsmedien berichtet: „Ich möchte eine neue Herausforderung und den nächsten Schritt in meiner fußballerischen Laufbahn einschlagen und bin überzeugt vom Weg bei RWO“. Die Verteidigerin besitzt ein starkes Passspiel im Aufbau und konnte sich so in den Fokus von RWO-Trainer Niklas Seeger spielen.

RWO-Trainer Seeger: „Ich bin überzeugt davon, dass sie dem Team weiterhelfen kann“

„Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir nun auch unsere erste Nationalspielerin im Kader begrüßen können und mit Qamile weitere Qualität und Flexibilität in den Kader bekommen“, betont Seeger. „Sie hat es bei den Probetrainings schon gut gemacht. Natürlich wird der Wechsel von den Juniorinnen zum Frauenfußball nicht gerade leicht, aber ich traue ihr das zu. Ich bin überzeugt davon, dass sie dem Team weiterhelfen kann.“

Die RWO-Frauen stehen nach der ersten Saisonhälfte mit 30 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Rhenania Bottrop, der bei einem Spiel mehr neun Zähler Vorsprung hat. „Ich bin stolz darauf, dass wir als Aufsteiger oben dran sind. Wir haben 30 von 36 möglichen Punkten geholt. Wir sind sehr zufrieden“, hatte Seeger nach dem letzten Spieltag des Jahres gegenüber dieser Redaktion erklärt. Die Rot-Weißen starten am 5./6 Januar mit einem zweitägigen Hallenturnier (SG Dielheim) in die Wintervorbereitung. In der Landesliga geht es derweil am 10. März (10.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim FC Kray wieder auf Punktejagd.

