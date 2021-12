Die Talente des PSV beim Pokalschwimmen in Bottrop.

Pokalschwimmen in Bottrop

Pokalschwimmen in Bottrop Nachwuchs von SGO und PSV sammelten Edelmetall

Oberhausen. Die Talente von SG Oberhausen und PSV waren mit starken Mannschaften beim Pokalschwimmen in Bottrop am Start. Es gab zahlreiche gute Ergebnisse.

Die SVg Bottrop 1924 war Ausrichter und Gastgeber für das fünfte Pokalschwimmen. 13 Vereine aus dem näheren Ruhrgebiet hatten sich gemeldet, um 281 Aktive an den Start zu schicken. Es wurden 1655 Einzelwettkämpfe ausgeschwommen. Für die SG Oberhausen waren es davon 273 für 39 gemeldete Schwimmer. Damit war die SGO die teamstärkste Mannschaft des Wettkampfs. Auch der PSV war zahlreich vertreten.

Die SGO-Trainer Nils Gens (C-Jugend) und Robin Arndt (B-Jugend) sahen vom Beckenrand starke Leistungen ihrer Schwimmer. Diese belohnten sich und ihre Trainer nach intensiven Training in den letzten Monaten mit 91 ersten Plätzen, 58 zweiten Plätzen und 27 dritten Plätzen, 1 Vereinsrekord, 7 Saisonrekorden, 175 persönlichen Bestzeiten und 17 Saisonbestzeiten und zeigten damit erneut top Form.

Die SGO-Talente beim Pokalschwimmen Bottrop (v.l.): Nele Göbel Alexej Krohm, Max Honstein und Fabian Rothe. Foto: Verein

Auch die PSV-Schwimmer belohnten sich mit vielen persönlichen Bestleistungen und Pokalen. Dabei stellte Tom Birk (Jg. 2013) über die 100 Meter Lagen in 1:44,82 min und über die 200 Meter Rücken in 3:37,19 min die internen PSV-Altersklassenrekord der Achtjährigen, männlich ein. Dies gelang auch Alani Bräutigam (Jg. 2012) über 200 Meter Brust in 3:44,35 min für die W9.

Zudem konnten sich Emma Alferding, Raphael Kempkens und Maike Schlösser (alle drei Jg. 2010) sowie Alani Bräutigam und Lina Böhm (Jg. 2012) über eine bzw. mehrere Teilnahmen in den Jugendfinals freuen. Hier holte Emma Alferding Rang zwei über 50 Meter Brust in 38,56 sek sowie Raphael Kempkens Rang drei über 100 Meter Schmetterling in 1:45,66 min.

Viele Oberhausener Aktive werden derzeit bereits in der NRW-Saisonbestenliste in den verschiedensten Strecken und Lagen unter den vordersten Plätzen verzeichnet

Das PSV-Trainerteam um Alwine Franzolet, Justin Laurien, Robin Dehm und Thomas Spliethoff beglückwünscht die Aktiven zu den Leistungen.

Dieser Wettkampf war eine gute Vorbereitung für die Teilnehmer, die an den Staffelfinalwettkämpfen der DMSJ in Wuppertal teilnehmen.

SG Oberhausen, Medaillen-Ergebnisse 5. Pokalschwimmen:

Baerwald, Nico (JG 2007) 200 Brust 03:03,62 Min, 2 Platz, 200m Lagen, 02:54,85Min, 1. Platz; 400m Freistil, 50m Freistil, 00:30,69 Min, 2. Platz; 200m Freistil, 02:39,77 Min, 2.Platz; 100m Brust, 01:22,98 Min, 1. Platz; 100m Brust (Finale), 01:21,62 Min, 3.Platz

Bielitzki, Hendrik (JG 2007) 200m Brust, 03:00,38 Min, 1. Platz; 100m Freistil, 01:01,51 Min, 1. Platz; 400m Freistil, 04:54,38 Min, 1.Platz; 50m Freistil, 00:28,04 Min, 1. Platz; 200m Freistil, 02:16,03 Min, 1. Platz; 200m Rücken, 02:34,64 Min, 1.Platz

Dahmer, Samuel Peter (JG 2001) 200m Brust, 02:53,58 Min, 3. Platz; 50m Brust, 00:34,71 Min, 3.Platz; 400m Freistil, 04:53,68 Min, 1.Platz; 200m Freistil, 02:17,39 Min, 1.Platz; 100m Brust, 01:19,81Min, 2.Platz; 50m Brust (Finale), 00:34,26Min, 1.Platz; 100m Brust (Finale) 01:17,15 Min, 1.Platz

Eis, Jan Cedric (JG 2002) 200m Brust, 02:46,30 Min, 2.Platz; 50m Brust, 400m Freistil, 05:01,67 Min, 2.Platz; 50m Brust (Finale) 00:34,77 Min, 2.Platz; 50m Rücken, 00:36,37 Min, 2.Platz

Elgsnat, Jan André (JG 2008) 200m Lagen, 02:59,80 Min, 2.Platz; 100m Rücken, 01:20,54 Min, 1.Platz; 200m Freistil, 02:39,35 Min, 1.Platz; 50m Schmetterling, 00:36,71 Min, 1.Platz

Ermisch, Karina (JG 2007) 200m Brust, 03:16,93 Min, 3.Platz; 50m Freistil, 00:30,76 Min, 2.Platz; 200m Freistil, 02:29,76 Min, 3.Platz

Foks, Lea (JG 2008) 200m Freistil, 02:51,40 Min, 3.Platz

Foks, Lukas (JG 2006) 200m Brust, 03:07,86 Min, 2.Platz; 200m Lagen, 02:38,26 Min, 1.Platz; 100m Schmetterling. 01:08,35 Min, 1.Platz; 200m Schmetterling, 02:33,99 Min, 1.Platz; 50m Schmetterling, 00:30,63 Min, 1.Platz; 200m Rücken, 02:43,05 Min, 1.Platz

Frescher, Lena (JG 1992) 200m Brust, 03:15,03 Min, 2.Platz; 50m Brust, 00:39,06 Min, 3.Platz; 200m Schmetterling, 02:58,79 Min, 1.Platz; 100m Brust, 01:26,50 Min, 3.Platz

Göbel, Nele (JG 2009) 50m Rücken, 00:38,13 Min, 2.Platz; 200m 03:04,73 Min, 3.Platz, 200m Rücken, 2:57,83 Min, 2.Platz; 50m Rücken (Finale), 00:38,98 Min, 3.Platz

Grund, Janine (JG 2003) 50m Rücken, 00:31,54 Min, 1.Platz (Vereinsrekord); 200m Lagen 02:38,17 Min, 400m Freistil, 05:03,05 Min, 2.Platz; 100m Rücken, 01:08,47 Min, 1.Platz; 200m Freistil 02:20,71 Min, 2.Platz; 200m Rücken, 02:29,28 Min, 1.Platz; 50m Rücken (Finale), 00:31,93Min, 2.Platz; 100m Rücken (Finale), 01:07,08Min, 1. Platz

Hartmann, Isabel Florentine (JG 2004), 200m Brust, 03:04,70 Min, 2.Platz; 200m Lagen, 02:51,20 Min, 1.Platz; 50m Brust, 00:39,79Min, 1.Platz; 100m Rücken, 01:19,44 Min, 1.Platz; 200m Freistil, 02:36,88 Min, 3.Platz; 100m Brust, 01:26,36Min, 2 Platz

Honstein, Max (JG 2009) 100m Freistil, 01:09,72Min, 1.Platz; 200m Lagen, 02:59,46 Min, 2.Platz; 50m Brust, 00:42,26m, 1.Platz; 50m Freistil, 00:31,31 Min, 1.Platz; 200m Freistil, 02:27,95 Min, 1.Platz; 50m Schmetterling, 00:40,34Min, 1.Platz; 100m Freistil (Finale), 01:08,35 Min, 1.Platz; 50m Brust (Finale), 00:43,16Min, 1.Platz; 50m Freistil (Finale), 00:29,99 Min, 1.Platz; 50m Schmetterling (Finale), 00:36,58 Min, 1.Platz

Höppner, Maurice (JG 2004) 100m Freistil, 01:01,48 Min, 2.Platz; 200m Lagen, 02:41,11 Min, 2. Platz; 400m Freistil, 05:02,56 Min, 1.Platz; 200m Schmetterling, 02:50,89 Min, 1.Platz; 200m Freistil, 02:18,14 Min, 1.Platz; 50m Schmetterling, 00:36,02 Min, 1.Platz

Krohm, Aleksej (JG 2009) 50m Rücken, 00:35,55Min, 1.Platz; 200m Lagen, 02:49,90 Min, 1.Platz; 100m Schmetterling, 01:26,20Min, 1.Platz; 100m Rücken, 01:20,61Min, 1.Platz; 200m Freistil, 02:32,90Min, 2.Platz; 100m Brust, 01:34,12Min, 2.Platz; 50m Rücken (Finale) 00:35,71 Min, 1.Platz; 100m Schmetterling (Finale), 01:26,20Min, 1.Platz; 100m Rücken (Finale),01:17,93 Min, 1.Platz; 100m Brust (Finale), 01:30,32Min, 2.Platz

Krohm, Alena (JG 2007), 100m Freistil, 01:05,94Min, 1.Platz; 200m Lagen, 02:44,08Min, 2.Platz; 400m Freistil, 05:09,38Min, 2.Platz; 200m Schmetterling, 02:51,90 Min, 2.Platz; 50m Freistil, 00:30,41Min, 1.Platz; 200m Freistil, 02:24,46 Min, 2.Platz

Krohm, Alex (JG 2008) 50m Rücken, 00:35,04Min, 1.Platz; 200m Lagen, 02:41,70Min, 1.Platz; 400m Freisteil, 04:57,15 Min, 1.Platz; 200m Schmetterling, 02:54,84 Min, 1.Platz; 100m Lagen, 01:15,82Min, 1.Platz; 100m Brust, 01:25,43 Min, 1.Platz; 100m Lagen (Finale), 01:13,05Min, 3.Platz

Krohm, Alina (JG 2005) 200m Brust, 03:08,93 Min, 2.Platz; 50m Rücken, 00:35,03 Min, 3.Platz; 400m Freistil, 05:06,67 Min, 1.Platz; 100m Rücken, 01:16,45 Min, 2.Platz; 200m Freistil, 02:26,31Min, 1.Platz; 200m Rücken, 02:45,94Min, 1.Platz

Krohm, Anja (JG 2004) 200m Brust, 03:04,43 Min, 1.Platz; 100m Freistil, 01:02,57Min, 1.Platz; 400m Freistil, 04:52,73Min, 1.Platz; 50m Freistil, 00:28,45Min, 1.Platz; 200m Freistil, 02:17,00 Min, 1.Platz; 100m Brust, 01:25,84Min, 1.Platz; 100m Freistil (Finale) 01:01,35 Min, 1.Platz; 50m Freistil (Finale), 00:28,50 Min, 3.Platz; 100m Brust (Finale), 01:25,49Min, 3.Platz

Küper, Mara (JG 2008) 100m Rücken, 01:27,68Min, 3.Platz; 200m Freistil, 02:48,89Min, 2.Platz

Lizier, Maite (JG 2004) 100m Freistil, 01:09,56Min, 2.Platz; 200m Lagen, 02:54,08 Min, 2.Platz; 400m Freisti, 05:20,53 Min, 2.Platz; 50m Freistil, 00:31,51Min, 2.Platz; 200m Freistil, 02:29,20Min, 2.Platz; 200m Rücken, 02:55,31 Min, 1.Platz

Meirowski, Leonie (JG 2009) 50m Schmetterling, 00:45,45 Min, 2.Platz

Nebel, Fynn (JG 2001) 200m Schmetterling, 02:29,70Min, 2.Platz

Petrea, Lucia (JG 2008) 200m Lagen, 02:59,23 Min, 1.Platz; 50m Brust, 00:41,51Min, 3.Platz; 100m Rücken, 01:22,08 Min, 1.Platz; 200m Freistil, 02:38,10Min, 1.Platz; 50m Schmetterling, 00:37,38Min, 1.Platz

Rother, Fabian (JG 2009) 400m Freistil, 06:42,88Min, 2.Platz; 50m Schmetterling, 00:46,21Min, 2.Platz; 200m Rücken, 03:29,42Min, 1.Platz;

Rulofs, Melvin (JG 2008)50m Rücken, 00:38,55Min, 3.Platz; 200m Lagen, 03:00,63Min, 3.Platz; 100m Schmetterling, 01:29,47Min, 2.Platz; 200m Schmetterling, 03:16,21Min, 2.Platz; 100m Lagen, 01:25,50Min, 2.Platz; 200m Rücken, 03:00,24Min, 2.Platz

Schiedung, Kevin (JG 2002) 200m Brust, 02:39,26 Min, 1.Platz; 100m Freistil, 00:55,85Min, 2.Platz; 100m Schmetterling, 01:03,70Min, 1.Platz; 50m Freistil, 00:24,33Min, 1.Platz; 50m Schmetterling, 00:26,41Min, 1.Platz; 200m Rücken, 02:26,10Min, 2.Platz; 100m Freistil (Finale), 00:55,29Min, 2.Platz; 50m Freistil (Finale), 00:24,53Min, 1.Platz; 50m Schmetterling (Finale), 00:26,69 Min, 1.Platz

Tuigunov, Andrei (JG 2008) 200m Brust, 03:50,16Min, 2.Platz; 50m Brust, 00:48,51Min, 3.Platz; 50m Schmetterling, 00:45,00Min, 3.Platz; 200m Rücken, 03:19,63Min, 3.Platz

Wachler, Lene (JG 2006) 200m Brust, 02:51,99Min, 1.Platz; 50m Brust, 00:38,76Min, 2.Platz; 400m Freistil, 05:09,84Min, 2.Platz; 200m Freistil, 02:26,73 Min, 1.Platz; 100m Brust, 01:22,39Min, 1.Platz; 100m Brust (Finale), 01:21,54Min, 1.Platz; 200m Brust, 03:04,48Min, 1.Platz; 200m Lagen, 02:41,62Min, 1.Platz; 400m Freistil, 04:58,73Min, 1.Platz; 200m Schmetterling, 02:41,57 Min, 1.Platz; 200m Freistil, 02:24,33Min, 1.Platz

Weidlich, Mira (JG 2007) 200m Rücken; 02:51,06Min, 2.Platz

Widnicki, Yoice (JG 2005) 50m Freistil, 00:34,73Min, 3.Platz; 50m Schmetterling, 00:42,11Min, 2.Platz

Wischermann, Lennard (JG 2008) 50m Brust, 00:44,78Min, 2.Platz; 400m Freistil, 05:42,24Min, 3.Platz; 50m Freistil, 00:32,00Min, 1.Platz; 50m Schmetterling, 00:40,01Min, 2.Platz; 100m Brust, 01:37,73Min, 2.Platz

Wolf, Lara (JG 2007) 50m Rücken, 00:35,96Min, 2.Platz; 200m Lagen, 02:45,59Min, 3.Platz; 400m Freistil, 05:23,85Min, 3.Platz; 200m Schmetterling, 02:55,49Min, 3.Platz; 100m Rücken, 01:16,98Min, 1.Platz; 200m Rücken, 02:45,04Min, 1.Platz.

Die Aktiven des PSV konnten folgende Ergebnisse erreichen: (Gold, Silber, Bronze):

Abishanth Markanduu (0, 0, 3),

Alani Bräutigam (3, 0, 1),

Amelie Jonas (4, 1, 0),

Aurelia Spitz Leal (2, 2, 1),

Emma Alferding (5, 1, 0),

Felix Birk (2, 1, 1),

Felix Dumrauf (2, 0, 0),

Julia Harder (1, 1, 1),

Kira Nemanikhina (1, 1, 1),

Lana Willerberg (1, 0, 0),

Lian Freitag (0, 3, 2),

Lina Böhm (3, 2, 0),

Maike Schlösser (0, 0, 1),

Marlene Grubenbecher (0, 0, 2),

Marwin Schledorn (0, 0, 1),

Melia Camlica (0, 1, 2),

Merdan Bögüs (0, 1, 1),

Nele Oellig (0, 2, 0),

Raphael Kempkens (2, 2, 1),

Ryan-Philipp Ziechner (2, 4, 0),

Sophie Willerberg (4, 2, 0),

Tom Birk (7, 0, 0).

Auch im kindgerechten Wettkampf waren zwei der jüngsten PSV-Aktiven mit ihren Trainerinnen Maja Bäse und Lisa Marie Müller vertreten. So freuten sich Finja Stahl und Elsa Stephan (beide Jg. 2014) über eine weitere Wettkampferfahrung. Besonders das sogenannte „Meerjungfrauen schwimmen“ (Delfinbewegung) hat ihnen viel Freude bereitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen