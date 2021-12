Nachwuchs der SG Oberhausen beim DMSJ-Finale in Wuppertal

Auch die D-Jugend der SGO ging in Wuppertal an den Start.

Oberhausen. Der Nachwuchs der SG Oberhausen nahm beim DMSJ-Finale in Wuppertal teil. Dort gab es gute Platzierungen, aber auch zwei Disqualifikationen.

Nachdem im vergangenen Jahr das Finale des Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend (DMSJ) in Wuppertal kurzfristig abgesagt wurde, konnte es dieses Jahr unter strengen Corona-Hygiene-Auflagen stattfinden. Der SV NRW war Ausrichter für die Finalläufe der DMSJ und den Staffelsichtungen. In der Wuppertaler Schwimmoper traten insgesamt 28 Vereine aus NRW in 508 Staffelwettkämpfen gegeneinander an.

Die D-Jugend der SG Oberhausen war mit der männlichen Staffel mit Benedikt Braun, Armin Causevic, Dzejlan Hukic, Jonah Küpper, Julian Marquardt, Louis Plankert, Jasper Schulz, Luis Wachler vertreten und erreichten in den Wertungen den achten Platz. (Gesamtzeit: 27:22,72 Minuten – 4x50m Schmetterling: 02:48,90 Minuten; 4x100m Rücken (Nachschwimmen): 06:25,08 Minuten, 4x100m Brust: 06:43,38 Minuten; 4x100m Freistil 05:20,52 Minuten; 4x100m Lagen 06:04,84 Minuten).

Gute Leistungen der C- und D-Jugend

Die weibliche D-Jugend mit den Schwimmerinnen Eleyna Baier, Helena Bielitzki, Leonie Czopka, Nejla Ekinovic, Louisa Fintz, Pia Kittel, Nele Kleine-Breil, Luna Mäding und Valeria Miske konnte sich dagegen nicht belohnen. Nach guten Leistungen wurden sie im Nachschwimmen wiederholt disqualifiziert. Das Trainerteam Klaus Meier-Ebert und Jannik Löchte war dennoch sehr zufrieden mit den Leistungen ihrer Aktiven.

Ebenfalls gute Leistungen seiner C-Jugend sah Trainer Nils Gens von seinen Schützlingen Lennart Deimann, Jan André Elgsnat, Max Honstein, Alexej Krohm, Alex Krohm, Melvin Rulofs und Lennard Wischermann. Sie erreichten in einer Gesamtzeit von 26:11,88 Minuten den 13. Platz und verpassten nur um drei Sekunden die Platzierung auf Rang zwölf. (4x100m Schmetterling: 05:19,03 Minuten; 4x100m Rücken: 05:15,76 Minuten; 4x100m Brust: 05:59,14 Minuten; 4x100m Freistil: 04:30,53 Minuten; 4 x100m Lagen 05:07,42 Minuten).

Im Nachschwimmen von der Wertung disqualifiziert

Für die weibliche A-Jugend unter Trainer Robin Arndt traten an: Aurora Challier, Isabel Florentine Hartmann, Alina Krohm, Anja Krohm, Maite Lizier. In einer Gesamtzeit von 25:53,05 Minuten erreichten sie Rang acht. (4x100m Schmetterling: 05:26,23 Minuten; 4x100m Rücken: 05:10,30 Minuten; 4x100m Brust: 05:45,68 Minuten; 4x100m Freistil: 04:24,56 Minuten; 4x100m Lagen: 05:06,28 Minuten)

Gleichzeitig zu den Finalläufen der DMSJ fanden die Finalläufe der Staffelsichtungen statt. Hier war die SGO mit der Mannschaft von Delia Martin und Mara Haberle wie folgt vertreten: Marie Bäuml, Nala Brands, Philipp Czopka, Marie Grendel, Alexander Guschel, Vanessa Honstein, Edin Hukic, Jaydon Küpper, Sina Meyer, Ilvy Seiltgen, Mika Weidlich. Die Mannschaft wurde im Nachschwimmen von der Wertung disqualifiziert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen