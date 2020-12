Nach Weihnachten 501 Kilometer für den guten Zweck

Oberhausen. Vom 24 bis 31. Dezember hat Michael Zurhausen einen Trainingswettbewerb für Radsportler ins Leben gerufen. Es gilt, 501 Kilometer zu kurbeln.

Die erstmals vom Rad-Club Olympia Buer organisierte Viactive Ruhrpott-Challenge 501 hat in den ersten Tagen schon viele Fahrrad-Hobby- und Tourenfahrer in Oberhausen begeistert. Alle Radbegeisterten, die ein Renn-, MTB- oder Trekking-Rad haben, können zwischen dem 24. Dezember und dem 31. Dezember versuchen, 501 Kilometer mit ihrem Fahrrad zu fahren.

Michael Zurhausen, der Organisator des XXXL-Rück-Rennens an der Mellinghofer Straße, hat sich diese Aktion für Hobby-, aber auch Leistungssportler ausgedacht, da gerade der Radsport es in diesem Corona-Jahr schwer hatte.

Mit 501 Kilometern in der Verlosung

Jeder Fahrer, jede Fahrerin, die 501 Kilometer geschafft haben, kommen in die Verlosung der fast 100 Preise, die von der heimischen Wirtschaft zur Verfügung gestellt wurden.

Hier gibt es u.a. Warengutscheine von Catering Höppner, Gutscheine vom Aqua Park, zwei Oberhausener Radsport-Trikots gestiftet von der Wirtschaftsförderung und unter anderem zwei Tandem-Sulky-Fahrten gestiftet vom Gelsen Trab Park. Auch XXXL Rück, als Sponsor des Pfingstradrennens, hat zehn Warengutscheine im Wert von je 50 Euro zur Verfügung gestellt.

Wellness-Wochenende für Ruhrpott-Wertung der Frauen

So bekommt die Dame, die in der Ruhrpott-Wertung die meisten Kilometer gefahren hat, ein Wellness-Wochenende vom Seepark Hotel in Geldern gesponsert.

Neben den Gesamt-Siegern, der Wettbewerb startet im gesamten Ruhrgebiet, gibt es natürlich auch die einzelnen Stadt-Sieger. So werden in Oberhausen die Sportler mit den meisten Kilometern extra geehrt. Der Reinerlös dieser Benefiz-Veranstaltung mit zehn Euro-Startgeld geht in Oberhausen an die Organisation der Obdachlosen-Initiative. Hier würde man sich natürlich über viele Radfahrer freuen, die an diesem Wettbewerb teilnehmen würden.

Alle Infos zur Tour, incl. Anmeldung und Tracking-App sind unter www.rpt-radrennen.de zu erfahren. Anmelden können sich die Sportler ab sofort.