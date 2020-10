Nach vorn ging bei RWO einfach nicht genug

Oberhausen. Gut mitgespielt, aber nach vorne zu wenig Druck entwickelt. RWO ging bei RWE mit 0:3 baden. Vom Ergebnis her hoch. Einige Stimmen zum Spiel.

RWE-Trainer Christian Neidhart: Zwischendurch hatten wir Phasen, wo wir mehr hätten tun können. Aber wenn man nicht mehr tun muss; wenn es auch so reicht, dann neigt man dazu, eben nicht mehr zu tun. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt das zweite Tor gemacht und hatten danach auch noch mehr Chancen, um nachzulegen. In solch einem Spiel vor gerade einmal 500 Zuschauern kommt natürlich kein Derby-Charakter auf. Das ist sehr schade, solche Spiele ohne Fans zu bestreiten.





RWO-Trainer Mike Terranova: Schade, wir haben ordentlich begonnen. Das erste Tor passt irgendwie in unsere Situation. Im Spiel nach vorne haben wir oft den einen Kontakt zu viel gehabt. Essen war zu dem Zeitpunkt nicht die zwei Tore besser, aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen.





Angreifer Dominik Reinert: Das Ergebnis spricht eindeutig gegen uns, aber das Spiel war nicht so. Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten auch viel Ballbesitz. Ich hatte auch gute Gelegenheiten, etwa bei meinem Seitfallzieher. In der strittigen Situation um den Elfer war es wohl zu wenig, um den Strafstoß zu pfeifen und dann ist es eben gelbe karte. Bis zur Halbzeit haben wir Druck entwickelt, doch nach dem 2:0 war die Sache dann fast gelaufen.



Kapitän Bastian Müller: Es ist immer schlecht, wenn man ein Derby verliert. Wir haben uns gerade beim zweiten Gegentor blöd angestellt. Uns fehlten generell aber vernünftige Torabschlüsse, wir haben viel zu wenig in den Strafraum bekommen. Sven Kreyer stand dort ziemlich auf verlorenem Posten.





Verteidiger Pierre Fassnacht: Wir haben gekämpft und gerackert und waren auch ansonsten sehr präsent. Wir haben uns nicht versteckt. Gegen Ende war es von beiden Seiten eine offene Partie, aber wir haben vielversprechende Ansätze nicht umgesetzt. Es hat oft der letzte Ball gefehlt, um zum Abschluss zu kommen. Aber wir haben gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind. Der Trend geht eindeutig nach oben.





Mittelfeldmann Maik Odenthal: Im letzten Drittel fehlte uns was. Vom Einsatz her kann man keinem einen Vorwurf machen. Jeder hat alles gegeben, aber letzten Endes hat vorn die Durchschlagskraft gefehlt.