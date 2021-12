Nach über zwei Jahren Pause: BCO mit zwei Siegen Spitze

Oberhausen. Endlich wieder Heimspiele nach zweieinhalb Jahren: Der BCO rückt mit zwei Siegen an die Spitze vor, kritisiert aber auch den Spielmodus.

Der BC Oberhausen hat nach zwei Siegen in der Poolbillard-Bundesliga die Spitze erobert. Nach zweieinhalb Jahren Zwangspause standen jetzt im Billardcafé an der Marktstraße wieder die ersten Heimspiele an. Durch Corona-Saisonabbrüche und Saisonausfälle mussten die heimischen Fans lange auf ein Wiedersehen in Oberhausen warten. Jetzt wurden sie mit spannenden Spielen und erfolgreichem Ausgang für die Heimmannschaft belohnt.

Ohne Stefan Nölle und Geronimo Rosa trat die erste Mannschaft mit Kapitän Andreas Roschkowsky, Niels Feijen, Lars Kuckherm und Marc Bijsterbosch gegen Tabellenführer PBC Schwerte mit Tobias Bongers, Karlo Dalmatin, Mohammad Soufi und Ramazan Dincer an.

Nach der Hinrunde hieß es 2:1 für BCO. Beide Einzel waren sehr deutlich, lediglich das Doppel stand auf Messers Schneide. Mit einem spektakulären Stoß auf die 5 hielt der ehemalige Oberhausener Dalmatin sein Team mit dem Anschlusspunkt in Sichtweite.

1. Runde, 14/1: Feijen – Dincer 100:17; 10-Ball: Bijsterbosch – Bongers 7:1; 10-Ball Doppel: Roschkowsky/Kuckherm – Soufi/Dalmatin 5:6.

Die Rückrunde lief deutlich spannender, jedoch behielten die Oberhausener auch hier die Oberhand und erklommen mit diesem wichtigen Sieg die Tabellenspitze.

Marc Bijsterbosch mit einem Stoß für Könner: Mit einem Jumpshot lässt er die Kugel über ein Hindernis fliegen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

2. Runde, 8-Ball: Kuckherm – Dalmatin 7:3; 9-Ball: Feijen – Soufi 9:6; 9-Ball Doppel: Bijsterbosch/Roschkowsky – Bongers/Dincer 2:6.

Nach dem Erfolg wurde der Abend mit einem Restaurantbesuch beim Italiener in Düsseldorf und dem Bundesliga-Topspiel Dortmund gegen Bayern München im heimischen Wohnzimmer beendet.

Nach gemeinsamem Frühstück mit Schiedsrichtern und Vereinsmitgliedern am Sonntagmorgen in den Räumlichkeiten an der Marktstraße ging es gegen die Gäste von Queue Hamburg, die mit Torsten Bonke, Mario Stahl, Jörg Rother und Benjamin Baier antraten.

1. Runde, 14/1: Feijen – Stahl 100:29; 10-Ball: Bijsterbosch – Baier 7:4; 10-Ball Doppel: Roschkowsky/Kuckherm – Bonke/Rother 3:6

Erneut hieß das Ergebnis der Hinrunde 2:1. Auch diesmal ging das erste Doppel an die Gäste.

Klarer Erfolg gegen Hamburg

2. Runde, 8-Ball: Kuckherm – Baier 7:4; 9-Ball: Feijen – Bonke 9:5; 9-Ball Doppel: Bijsterbosch/Roschkowsky – Stahl/Rother 6:3

Die Spiele der Rückrunde gingen damit allesamt an den BCO, womit unter dem Strich dann ein verdienter 5:1-Sieg stand.

Roschkowsky: „Das Spielsystem mit dem Doppel ist nach wie vor diskussionswürdig. Ich höre nicht viele Stimmen, die davon begeistert sind. Sowohl Spieler als auch Fans haben ihre Schwierigkeiten damit. An diesem Wochenende stellte ich mich beispielsweise in den Dienst der Mannschaft. Nach vier Spielen habe ich das Gefühl, nur ein paar wenige Kugeln versenkt zu haben. Man sollte sich dringend mit allen beteiligten Mannschaften zusammensetzen und für Spieler ein System finden, an dem der Spaß nicht verloren geht.“

