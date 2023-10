Nach Spielabbruch: Nord - Niederwenigern neu angesetzt

Sterkrades Trainer Sven Schützek: Das Urteil liegt in der von ihm erwarteten Spannbreite des Ermessens. Schwerer wiegt die Spielersperre.

Oberhausen. Die abgebrochene Partie zwischen Sterkrade-Nord und den SF Niederwenigern wird neu angesetzt. Nords Özcan wird noch für drei Spiele gesperrt.

Die Spruchkammer des Fußball-Verbandes Niederrhein hat am Donnerstag Abend über die am 22. September beim Stande von 0:1 in der 90. Minute abgebrochene Begegnung zwischen der Spvgg. Sterkrade-Nord und den SF Niederwenigern geurteilt und entschieden, dass das Landesliga-Duell neu angesetzt wird. Baran Özcan, Spielmacher der Nordler, wurde wegen unsportlichen Verhaltens nach seiner Gelb-Roten Karte für drei weitere Spiele gesperrt.

Schiedsrichter Philipp Heuser habe nach Auffassung der Verbandsspruchkammer nicht alles dafür getan, um die Fortsetzung des Spiels zu gewährleisten, hieß es. „Die Schiedsrichter haben einen Stufenplan und den hat er nach Ansicht der Richter nicht eingehalten“, so Sven Schützek, Sterkrades Trainer. Heuser selbst soll während der Verhandlung zu Protokoll gegeben haben, dass er weder verbal noch körperlich angegangen worden sei, wie Schützek mitteilte.

Ausfall des Spielmachers trifft Nord in den nächsten Partien hart

Nord-Spieler Özcan, der in dieser Partie vom Platz flog und deshalb bereits im Derby gegen Arminia Klosterhardt (1:1) zuschauen musste, wurde wegen unsportlichen Verhaltens für drei weitere Spiele gesperrt. „Das tut uns richtig weh“, weiß Schützek. Der erfahrene Mittelfeldspieler verpasst damit die wichtigen Spiele im Abstiegskampf gegen die direkten Konkurrenten Essen-Schönebeck, Frohnhausen und Steele 03/09. Andererseits liegt das Urteil in der Mitte der von Schützek erwarteten Spannbreite.

Einen ähnlichen Vorfall hat es bereits Ende September gegeben, als die Kreisliga-Partie zwischen Walsum 09 und Genc Osman II beim Stande von 2:1 in der 93. Minute abgebrochen wurde. Hier entschied das Sportgericht ebenfalls auf Neuansetzung. Wann das Spiel zwischen Nord und Niederwenigern nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Ebenso ist noch ungewiss, ob die Hattinger gegen dieses Urteil Einspruch einlegen werden.

