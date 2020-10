Nach 9:3-Erfolg: PSV macht einen Satz in der Tabelle

Oberhausen. Dank des 9:3-Erfolgs in Bochum springt der PSV in der NRW-Liga-Tabelle auf Platz fünf. Verbandsligist Post SV erlebt ein verrücktes Spiel.

NRW-Liga: TT Team Bochum – PSV 3:9: PSV springt in der Tabelle auf Rang fünf. Der Sieg war nie in Gefahr, auch wenn Alexander Michajlov weiter nicht richtig in Tritt kommt und das erste Duell des Tages oben 0:3 verlor. Adrijan Skara, Björn Baumann, Dirk Wächtler und Bado Secer gaben in der Folge jedoch gerade einen Satz ab und zogen auf 4:1 davon. Damit war der Grundstein gelegt, Pierre Klein unterlag im ersten Anlauf zwar ebenfalls, hatte im zweiten allerdings im fünften Satz mehr Glück als Michajlov, der sein Spiel über die volle Distanz verlor. Das 9:3 geht völlig in Ordnung.

PSV: Skara (2), Baumann (2), Wächtler (2), Secer (2), Klein.

Verbandsliga: TTV Altenessen – Post SV 6:6: Ein verrücktes Spiel. „Schade, dass Falko das zweite Einzel nicht gewonnen hat“, weiß Markus Poll, dass ein Sieg drin war. „Es stand 9:9 im fünften Satz und er hat gut gespielt.“ Zu Beginn lief es so gar nicht, außer Sebastian Frintrop punktete keiner, die Gastgeber zogen auf 5:1 davon. Zwei Fünf-Satz-Siege im oberen Paarkreuz waren die Initialzündung und spätestens nach Philipp Niesigks 5:5 war klar: hier geht was. „Unter dem Strich geht das Unentschieden in Ordnung. Nach dem Rückstand hat keiner gedacht, dass überhaupt ein Unentschieden rausspringt.“

Post: Frintrop (2), Poll, Gerlitz, Niesigk, Schroll.

SC 1912 II – PSV II 6:6: Verdiente Punkteteilung. Die Gäste gingen arg ersatzgeschwächt ins Derby und werden deshalb mit dem Remis zufrieden sein, immerhin behalten sie ihre Serie ohne Niederlage bei. Der Start ging dazu noch an die Gastgeber, die früh mit 4:1 führten. Doch die Gäste bewiesen im zweiten Durchgang Moral, einzig Kai Schlowinsky und der bisher in der Saison glücklose Christoph Brüggenhorst punkteten da noch und sicherten damit zumindest einen Zähler.

SCB II: Schlowinsky (2), Augstein, Kürten, Palapys, Brüggenhorst. PSV II: Zick (2), Biegierz (2), Michajlova, Hölper.