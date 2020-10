Nach dem Schlusspfiff wollten die RWO-Verantwortlichen nicht lange um den heißen Brei herumreden. „Wir sind im Abstiegskampf, das zeigt die Tabelle. Diesen gilt es nun anzunehmen und uns so schnell wie möglich herauszuarbeiten“, hatte Vorstandsmitglied Thorsten Binder die Lage nach dem 0:3 am vergangenen Samstag beim Wuppertaler SV zusammengefasst. Ja, es liegen schwere Tage hinter den Kleeblättern, die nach der zweiten Saisonpleite mittlerweile auf einen Abstiegsplatz abgerutscht sind. Doch Trainer Dimitrios Pappas will sich davon nicht unterkriegen lassen: „Aus dieser Situation können wir uns nur selbst befreien.“

Dabei hatten sich die Rot-Weißen im Vergleich zum ernüchternden 0:1 gegen den VfB Homberg in Wuppertal in einigen Bereichen gesteigert. Das Angriffstrio mit Rückkehrer Shaibou Oubeyapwa, Shun Terada und Sven Kreyer brachte die Abwehr der Gastgeber in der Anfangsphase gleich mehrfach in Verlegenheit. Allein Terada hätte mit seinen drei Chancen für die Führung sorgen können.

Pappas: „Fußball ist nun mal ein Ergebnissport“

Doch wie zu Saisonbeginn gegen Schalke II (0:0) und beim SV Rödinghausen (0:0) ließ der Regionalligist beste Möglichkeiten ungenutzt. „Der WSV war vor dem Spiel auch angeschlagen und hätte an einem Rückstand sicherlich erstmal zu knabbern gehabt“, trauerte auch Patrick Bauder, Sportlicher Leiter von RWO, diesen Situationen hinterher.

Wuppertal übernahm in der Folge immer mehr das Kommando und zeigte sich im Gegensatz zu der Pappas-Elf nervenstark im Abschluss. Auch wenn sich das 0:3 klarer anhört als es unterm Strich war. „Das spielt in der jetzigen Situation allerdings keine Rolle. Fußball ist nun mal ein Ergebnissport. Und nur mit positiven Resultaten kann man das nötige Selbstvertrauen aufbauen“, weiß Pappas. Dass sich die RWO-Bank so langsam wieder füllt, ist dabei nicht gleichzusetzen mit sofortiger Verstärkung auf dem Platz. „Ja, ein Tanju Öztürk war auf der Bank. Kofi Twumasi hat 15 Minuten gespielt. Aber man muss bedenken: Beide waren lange verletzt und haben nahezu die komplette Vorbereitung verpasst“, merkt Pappas an.

Fragezeichen hinter Kapitän Propheter

Während Vincent Stenzel wegen seiner anhaltenden Schmerzen aufgrund einer Hüftprellung in Wuppertal eine Pause bekam, musste Innenverteidiger Leander Goralski nach seiner Wadenverletzung auf die Zähne beißen. „Das ist ja keine Wunderheilung“, sagt Bauder, wobei mit Jerome Propheter bereits der nächste Verletzte droht. Der RWO-Kapitän musste gegen den WSV nach 68 Minuten ausgewechselt werden. „Noch gibt es keine konkrete Diagnose, aber er kam ja gerade erst aus einer Verletzung zurück. Wir wussten, welches Risiko man da eingegangen ist“, so Pappas.

Optimistisch ist Pappas bei Maik Odenthal und Jeffrey Obst, die im Laufe der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen könnten. Derweil gilt es in dieser Trainingswoche neue Kraft zu tanken, um am Samstag (14 Uhr) bei Alemannia Aachen den Bock umzustoßen. „Jeder Spieler, jeder aus dem gesamten Team muss sich zerreißen. Wir suchen keinen Schuldigen, sondern wollen als Mannschaft dieses Spiel angehen“, lautet die Ansage des RWO-Trainers.