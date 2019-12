Oberhausen. Die Jungen der weiterführenden Schulen haben in den verschiedenen Wettkampfklassen die Fußball-Stadtmeister im Stadion Niederrhein ausgespielt.

Munteres Toreschießen bei der Fußball-Stadtmeisterschaft

Die Jungen der Wettkampfklasse (WK) I (Jahrgang 2001-2004), WK II (Jahrgang 2004-2006), WK III (Jahrgang 2006-2008) und WK IV (Jahrgang 2008-2010) der weiterführenden Schulen spielten den neuen Fußball-Stadtmeister aus. Insgesamt wurden 31 Schulmannschaften (Vorjahr 29) in den vier Wettbewerben im Schuljahr 2019/2020 gemeldet.

Die Gesamtkoordination der Spielrunden übernahm der Ausschuss für den Schulsport (AfS) mit seinem für die weiterführenden Schulen zuständigen Fußball-Fachleiterteam bestehend aus Volker Zorn (Sophie-Scholl-Gymnasium) und Philipp Hofmann (Gesamtschule Osterfeld). Über die in allen Wettkampfklassen aufgrund der zahlreichen Meldungen durchgeführten Vorrundenspiele qualifizierten sich die spielstärksten Teams für die jeweiligen Finalrunden bzw. Endspiele.

In der Wettkampfklasse IV trafen zum Showdown im Stadion Niederrhein die Teams der Heinrich-Böll-Gesamtschule und der Anne-Frank-Realschule aufeinander. Nach der im letzten Jahr erlittenen Endspielniederlage feierten die Schmachtendorfer Nachwuchskicker dieses Mal einen umjubelten 4:2-Erfolg.

Ball rollte im Stadion Niederrhein

In der WK III konnte sich das von Ralph Rietkötter trainierte Team der Theodor-Heuss-Realschule nach dem 3:0-Halbfinalerfolg gegen die Fasia-Jansen-Gesamtschule über den Finaleinzug freuen. Im Endspiel unterlag das Team jedoch gegen die Mannschaft des Freiherr-von-Stein-Gymnasiums mit 0:2. Das von Sportlehrer Jonas Wiertner glänzend eingestellte Freiherr-Team überzeugte dabei durch eine gute Mannschaftsleistung. Platz drei erreichte die Fasia-Jansen-Gesamtschule durch den 8:1-Sieg im kleinen Finale gegen das Bertha-von-Suttner-Gymnasium.

Die Fasia-Fußballelf dominierte die Finalrunde in der WK II. Die von Marcel Nattermann betreute Mannschaft setzte sich im Halbfinale mit 8:0 gegen das Ebert-Team durch. Das Finale gegen die Theodor-Heuss-Realschule war zunächst ausgeglichen. Mit einem 1:1 ging es in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte setzte sich dann die Fasia-Mannschaft durch und gewann die Partie mit 4:1. Das torreichste Spiel des Turniers war das Spiel um Platz drei. Hier gewann das Bertha-von-Suttner-Gymnasium mit 19:7 gegen die Ebert-Realschule.

Gesamtschule Osterfeld verteidigt seinen Titel

In der WK I wiederholte die von Philipp Hoffmann trainierte Elf der Gesamtschule Osterfeld ihren Triumph aus dem Vorjahr wiederholen. Die Mannschaft setzte sich jeweils mit 3:2 im Halbfinale und Finale gegen zwei Berufskollegs durch: erst wurde im Halbfinale das Hans-Böckler-Berufskolleg und im Finale das von Sabine Reißner betreute Hans-Sachs-Berufskolleg bezwungen.

Die Stadtmeister in der WK II und WK III vertreten die Stadt Oberhausen in der 1. Bezirksrunde am 24. März (WK II im Kreis Wesel) und 31. März 2020 (WK III in Oberhausen/Sportplatz Emscherinsel) gegen die Siegerteams aus Duisburg und dem Kreis Wesel.