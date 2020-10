Mühlbauer hat noch viele Freunde bei den Sportfreunden

Ein Wiedersehen mit seiner alten Wirkungsstätte und den dort Wirkenden gibt es für 06/07-Trainer Lars Mühlbauer, der in der Fußball-Bezirksliga mit den Sterkradern bei den Sportfreunden Königshardt zu Gast ist.

Nach knapp fünf Jahren als Trainer und später sportlicher Leiter bei den Sportfreunden hat er dort noch viele Freunde. „Ich freue mich sehr darauf, weil ich mich in Königshardt sehr wohl gefühlt habe, aber für 90 Minuten muss die Freundschaft ruhen“, wird es aus seiner Sicht keine Geschenke geben.

Die wollen die Sportfreunde auch gar nicht haben. „Die Punkte wollen wir uns schon selber erkämpfen“, weiß SFK-Coach Richard Zander, dass seine Jungs sich ebenso auf die Partie freuen. Tabellarisch sind die Gäste zwar Favorit, aber das heißt bei der scheinbar ziemlich ausgeglichenen Liga nicht viel.

Bei SFK wird der angeschlagene Daniele Kowalski wohl erst einmal auf die Bank gehen und auch hinter Marvin Basha steht noch ein Fragezeichen. Mühlbauer muss auf den gesperrten Artur Stankewizius verzichten, während hinter Nils Martin und Andre Scheffler noch kleine Fragezeichen stehen.

Arminia Klosterhardt II – BW Oberhausen: Nach der durchaus überzeugenden Vorstellung in Bottrop soll Sonntag auch der erste „echte“ Dreier für die Arminen herausspringen. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Christian Dahlbeck einen großen Schritt nach oben machen und sich erst einmal von der Gefahrenzone absetzen.

In der stecken die Blau-Weißen dagegen ganz tief. Beim Schlusslicht hat es im Laufe der Woche klare Worte gegeben, nachdem sich das Team in der vergangenen Woche ziemlich hängen ließ. „Ich bin gespannt, wie sich das bemerkbar macht“, meint Trainer Marko Schmidt, den ausgerechnet jetzt auch noch arge Verletzungssorgen plagen. Mit Lucca Franken (Bänderdehnung) und Roland Usabatey (Knieprellung) sind zwei weitere wichtige Spieler angeschlagen. „Trotzdem fahren wir natürlich dorthin, um zu punkten“, gibt sich Schmidt kämpferisch, „irgendwann muss der Knoten ja mal platzen“, so der Trainer weiter.

Rhenania Bottrop – Adler Osterfeld: Als klarer Außenseiter fahren die Osterfelder zu den Rhenanen, doch darauf freut sich Trainer Udo Hauner nach den vergangenen beiden Siegen. „Wir können da ohne großen Druck hinfahren und werden versuchen, die Bottroper zu ärgern“, sieht er sein Team nach den zuletzt erfolgreichen Spielen in der richtigen Spur.

Auch ohne Torjäger Tobias Hauner, der gestern am Kreuzband operiert wurde, lief es bei den Adlern rund, auch wenn gegen Möllen einige Großchancen ausgelassen wurden. „Das Team hat die Qualität, an einem guten Tag auch in Bottrop zu gewinnen“, ist er überzeugt.

SW Alstaden – GA Möllen: Die spielfreie Woche haben die Alstadener mit einigen Tests genutzt. „Das war ganz gut, damit jeder einmal Spielpraxis sammeln kann“, konnte Trainer Raphael Steinmetz zumindest den verletzungsfreien Teil seines Kaders aufs Feld schicken. Gegen das Team vom Niederrhein sollen unbedingt drei Punkte her, um nicht in die untere Tabellenhälfte abzurutschen.

Allerdings ist die Austragung der Partie höchst ungewiss, da es bei den Möllenern zwei Coronafälle gibt. Offiziell abgesagt wurde das Spiel seitens des Staffelleiters noch nicht. Aber nach Rückfrage dieser Redaktion bestätigten die Gastgeber, an diesem und wahrscheinlich auch am kommenden Wochenende nicht spielen zu können.

„Abwarten“, meint Steinmetz, da bislang noch keine Quarantäne verhängt wurde. Gute Nachrichten gibt es derweil von der Verletztenliste. Gino Schlipper und Marvin Dipold haben wieder mit dem Training begonnen und dürften beim Aufsteiger bald wieder in den Kader zurückkehren.