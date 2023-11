Motto für RWO in Wegberg: Einfach spielen, gut zielen

Oberhausen. RWO will in Wegberg-Beeck mit vielen Abschlüssen den nächsten Auswärtsdreier holen. Jörn Nowak muss einiges umbauen.

Herbst in der Regionalliga ist die Zeit der dünnen Kader und der verheerenden Platzverhältnisse. Das gilt für Gastgeber Wegberg-Beeck, das gilt für RWO. Die Kleeblätter treten Samstag, 14 Uhr, bei dem Club vom Dorf an und als erfreulich gibt es immerhin zu vermelden: Die wollen gerne spielen, also wird auch gespielt. Acker hin, Acker her. Anders als in Gladbach zuletzt zweimal.

Damit sind die Rahmenbedingungen klar, RWO-Trainer Jörn Nowak klagt nicht, sondern geht damit um.

Da wäre zunächst der ausgedünnte Kader. Es fehlen der gesperrte Kapitän und Mittelstürmer Sven Kreyer, dazu gesellen sich die vergrippten Tanju Öztürk, Sebastian Mai und Daniel Davari. Kerem Yalcin und Oguzhan Kefkir müssen infolge ihrer anhaltenden Verletzungen ebenfalls noch passen.

Es gilt eine ganze Reihe an Ausfällen aufzufangen

Fabian Holthaus war in der Woche angeschlagen, könnte aber zumindest im Kader stehen. Nico Klaß macht Fortschritte, war trotz seiner Rückenschmerzen in der Woche überwiegend im normalen Trainingsbetrieb dabei, genau wie Torwart Kevin Kratzsch, der Mittwoch nach langer Verletzungsauszeit ins Mannschafts- und Torwarttraining eingestiegen ist. Aber selbst ein Bankeinsatz käme für ihn noch zu früh. Da Davari passen muss, kommt U19-Torwart Luis Plath mit. Pierre Fassnacht hat seine Beschwerden auskuriert und steht für einen Einsatz bereit.

Tobias Boche könnte des Trainers Wunsch nach Geschwindigkeit über die Außen erfüllen. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Somit hat Nowak in der Defensive folgendes Personal zur Verfügung: Moritz Montag, Tim Stappmann, Dominik Burghard und Pierre Fassnacht. Dazu kommen Michel Niemeyer und Tobias Boche. „Ich habe mich noch nicht entschieden, wie ich genau auflaufen lasse. Das werde ich den Jungs beim Treff heute mitteilen.“ Wenn Holthaus mit eingerechnet wird, stünden für die Doppelsechs noch Glody Ngyombo und Christian März zur Verfügung. „Es wird auf jeden Fall eine Doppelsechs geben“, sagt Nowak. Auch dies steht für ihn fest: „Ich will über die Außen mit Geschwindigkeit kommen.“ Das spricht für Boche und Niemeyer auf links, aber nicht unbedingt für März auf rechts. Die Position ist damit noch halbwegs offen.

Eine Spitze, die Personalie ist aber noch offen

Damit verbliebe die Frage nach dem Sturmzentrum. „Moritz Stoppelkamp soll auf jeden Fall etwas mehr nach vorne gehen, um Abschlüsse zu bekommen. Generell will ich aber mit einer Spitze spielen. Dies könnte Cottrell Ezekwem betreffen – oder Manfredas Ruzgis. „Ist noch nicht raus“, sagt Nowak. Was er aber haben will: Unmittelbare Präsenz beim zweiten Ball vor dem Kasten.

Trainer Jörn Nowak erkannte nach der Niederlage gegen Köln die Überlegenheit der Gäste an. Jetzt fordert er für die Aufgabe in Wegberg-Beeck drei Punkte ein. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Denn die erwartet schweren Platzverhältnisse fordern einfachen, schnellen Fußball mit möglichst vielen Abschlüssen, um den Gegner zu Fehlern zu zwingen. „Wir müssen unsere fußballerische Qualität auch auf diesem Platz zeigen, dann holen wir drei Punkte. Es gibt kein Aber“, ist er sicher. P.V.

