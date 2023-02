Moritz Birk sagt dem PSV und Hubert Stüber: vielen Dank!

Oberhausen. Das große PSV-Talent verlässt die Schwimabteilung und geht den nächsten Schritt. Beim PSV und Hubert Stüber überwiegt Stolz.

Das große Schwimm-Talent Moritz Birk verabschiedet sich endgültig vom PSV Oberhausen. Seit August 2023 schwimmt und startet der Ausnahmekönner aus dem Jahrgang 2008 für den Verein PSV Essen in der Startgemeinschaft (SG) Essen am Landes- und Bundesstützpunkt in Essen-Rüttenscheid. Für seinen weiteren schwimmerischen und privaten Werdegang wünscht der PSV Oberhausen Moritz alles Gute und viel Erfolg.

In Essen hatte er bereits im Rahmen seiner Kaderzugehörigkeit trainiert. Zum Vereinswechsel kam auch ein Schulwechsel hinzu. Der ehemalige Bertha-von–Suttner-Schüler wechselte schon im Sommer zum Helmholtz-Gymnasium nach Essen.

Zur Essener Sport-Kaderschmiede Helmholtz-Gymnasium

Das Helmholtz-Gymnasium ist eine Eliteschule des Sports und Partnerschule des Sportinternats Essen. Dieser Wechsel ist für Birk ein weiterer notwendiger Schritt um seine sportlichen Ziele zu erreichen.

Seine Begeisterung für den Schwimmsport entwickelte Moritz bereits während der Schwimmausbildung im PSV Oberhausen. Sein Talent zeigte sich schon früh, denn er machte mit viereinhalb Jahren das Seepferdchen-Abzeichen und mit fünf Jahren bereits das Bronzeabzeichen. Anschließend wechselte er in die Wettkampfmannschaft des PSV Oberhausen.

So hat er seit 2015 für den PSV Oberhausen an zahlreichen Wettkämpfen teilgenommen. Bei der DM des Schwimmerischen Mehrkampfes der Elfjährigen ging er 2019 in Dortmund in der Lage Schmetterling an den Start.

Freiwasser geht bei Moritz Birk auch

Für den Bezirk Ruhrgebiet nahm er an den Ruhrgames teil und wurde in die NRW Auswahl zum Ländervergleichswettkämpfen berufen. Bei diversen Teilnahmen auf deutschen Meisterschaften hat er die Schwimmabteilung des Polizei-SV Oberhausen repräsentiert.

Bis zum letzten Wettkampf am 25. Juni vergangenen bei den Deutsche Meisterschaften im Freiwasserschwimmen stellte er sein Können stets unter Beweis – und dabei eben auch, dass er sogar Freiwasser kann. gestellt. Seit dem Sommer trainiert und startet Moritz nun für die SG Essen am Landes- und Bundesleistungsstützpunkt.

PSV zeichnete sein großes Talent noch einmal aus

Im Rahmen der PSV-Vereinsmeisterschaft 2022 wurde er mit einer Sonderehrung vom Abteilungsleiter Hubert Stüber für seinen Trainingsfleiß und seine vielen Erfolge im Polizei-SV Oberhausen geehrt. Moritz hat seine gesamte Schwimmausbildung im PSV verbracht. Er hat vielfach interne Bestmarken über mehrere Jahrgänge innerhalb der PSV Altersklassenrekorde verbessern und neu aufstellen können, welche für folgende Generationen eine neue Herausforderung werden wird.

Birk dankt allen PSV-Schwimmlehrern und Wettkampftrainern des Polizei-Sportvereins für ihre Arbeit und ihren Einsatz. Er bleibt natürlich PSV-Mitglied und somit den Oberhausen weiterhin fest verbunden.

Er weiß auch ganz genau, wem er besonders viel zu verdanken hat: Zum Abschied schenkte er Hubert Stüber, der ihn immer förderte, eine Foto-Collage mit einem großen, großen Dankeschön.

