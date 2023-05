Mittelstürmer Kilian Skolik von RWO wechselt den Club

Oberhausen. RWO-Mittelstürmer-Talent Kilian Skolik hat einen neuen Verein gefunden. Der will ihn in seiner Entwicklung weiter bringen.

Kilian Skolik hat den Verein gewechselt: Das Mittelstürmer-Talent verlässt Regionalligist RWO und wechselt in die Landeshauptstadt. Die U23 von Fortuna Düsseldorf meldet damit den fünften externen Sommer-Neuzugang. Zur neuen Spielzeit verstärkt Skolik das Regionalliga-Aufgebot der Flingeraner.

Skolik wechselte 2020 in den Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen, machte in der Bundesliga-U19 eine sehr gute Entwicklung und schaffte im vergangenen Sommer den Sprung in die Regionalliga-Mannschaft von RWO. In der Saison 2022/23 kam der 19-jährige Angreifer in der Regionalliga West 23 Mal zum Einsatz, blieb dabei aber ohne Treffer und fand auch nie so recht eine Anbindung an das Spiel der Kleeblätter.

Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum der Düsseldorfer: „Kilian hat in seinem ersten Seniorenjahr bereits wichtige Erfahrungen in der Regionalliga sammeln können. Mit seiner Spielweise und seiner körperlichen Robustheit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil und wird unsere Optionen im Angriffsspiel noch einmal erweitern. Gemeinsam wollen wir nun die nächsten Schritte in seiner Entwicklung weiter vorantreiben.

