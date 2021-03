Mit „Spieltachboxen“ schon aufs Derby einstimmen

Oberhausen. Das Derby der Nachbarn wird ein Geisterspiel sein. Damit es für Fans trotzdem besonders wird, hat sich RWO „Spieltachboxen ausgedacht.

Trotz anhaltender Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen dreht sich für Rot-Weiß Oberhausen die Fußballwelt weiter. In Deutschlands vierthöchster Spielklasse, der Regionalliga, wird ein Großteil der Kosten durch Zuschauereinnahmen am Spieltag gedeckt. TV-Gelder gibt es nicht.

Das Derby zwischen RWO und Rot-Weiss Essen zieht regelmäßig tausende Fans ins Stadion Niederrhein und hat daher finanziell einen besonderen Stellenwert für RWO. Dadurch, dass auch das anstehende Derby am 32. Spieltag (27. März) als Geisterspiel und somit ohne Zuschauer stattfinden wird, gehen wichtige Einnahmen verloren. Der Verein hat gerade einen zweiten Antrag auf Landes-Förderung auf den Weg gebracht.

Trotz aller Umstände will RWO für seine Anhänger diesen Spieltag auf besondere Weise zu einem Saison-Höhepunkt machen. Mit dem Motto „Derby mal anders“ können sich ab sofort alle Fans mit den exklusiven „Spieltach-Boxen“ eindecken und sich Stadion-Feeling nach Hause holen.

Die Boxen sind in drei Varianten und nur auf Vorbestellung im RWO-Onlineshop unter www.rwofanshop.de/onlineshop/spieltach-boxen erhältlich: Single-Box 30 Euro, Duo-Box 50 Euro, VIP-Box, 100 Euro (alle inkl. Streaming-Ticket; alle Inhalte Duo-Box, zwei kleine Drei-Gänge-Menüs und weitere Höhepunkte für zwei Personen)

RWO-Dauerkarteninhaber und digitale Mitglieder können jede Variante reduziert erwerben. Auf zwei Höhepunkte darf sich jeder Fan freuen: Eine originale Stadion-Currywurst, die man wie gewohnt mit einem kühlen König Pils genießen kann.

Die „Spieltach-Box“ ist ab sofort bestellbar, kann aber nur an zwei festen Tagen am Donnerstag, 25. März und Freitag, 26. März (Uhrzeiten folgen) am Stadion abgeholt werden. Auch ein möglicher Versand (zzgl zehn Euro) erfolgt erst in der Woche vor dem Derby.