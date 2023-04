Miners freuten sich über hohen Besuch vom National-Team

Oberhausen. Die Miners Oberhausen waren in der Pflugbeil-Arena Gastgeber für die Nationallmansnchaften der Herren und u 19 zu ienem Vorbereitungslehrgang.

Wer am Wochenende zufällig in der Pflugbeil-Arena vorbeischaute, mag sich zunächst gewundert haben. Wer sind denn die Spieler mit den „Team Germany“-Trikots? Und warum spielen die überhaupt mit Puck? Die Antworten sind einfach: Die U19- sowie die A-Nationalmannschaft im Inline-Hockey traf sich zu einem dreitätigen Sichtungslehrgang. Und seit etwas mehr als zwei Jahren flitzen Spieler der Miners Oberhausen in der Pflugbeil-Arena bekanntlich auch dem Puck hinterher.

Inlinehockey ist ein international recht großer Sport. Es gibt eine Reihe von hochklassig besetzten Turnieren für Vereinsmannschaften, Weltmeisterschaften für diverse Altersklassen, und im Juli dieses Jahres findet in Belgien auch die Europameisterschaft für U19- und Senioren-Nationalmannschaften statt.

Vorbereitung auf die EM mit 30 Teilnehmern in Oberhausen

Als Vorbereitung auf eben diese Europameisterschaft trafen sich daher mehr als 30 Aktive in Oberhausen, um sich unter den Augen von Bundestrainer Morgan Svensson und seinem Trainer-Team für die jeweiligen Auswahlmannschaften zu empfehlen. Zum Lehrgang eingeladen hatte der DRIV (Deutscher Rollsport- und Inline-Verband).

„Oberhausen ist für uns perspektivisch ein zuverlässiger Partner mit guten und professionellen Strukturen. Das Engagement aller Beteiligten hat uns gefallen, und die gezeigten Leistungen lassen uns mit Blick auf die Europameisterschaft positiv auf den bevorstehenden Lehrgang schauen“, sagt DRIV-Leistungssportreferent André Dietzsch.

Auch Oberhausen war mit einigen Spielern und einem Trainer dabei. Torhüter Justin Blättgen ging mit der U19 „auf die Platte“, während die Verteidiger Daniel Beenen und Corvin Horvat sowie Goalie Dennis Kohl zum Kreis der A-Nationalmannschaft gehörten. Stefan Urban war Teil des U19-Trainerstabs.

Miners waren auch mit einigen Akteuren vertreten

Apropos Inlinehockey in Oberhausen: Seit Anfang 2021 ist die Rollsportabteilung des SC Buschhausen um Inlinehockey als Sportart reicher. „Eigentlich ist meine Freundin schuld“, witzelt Dennis Kohl, der in „Doppelfunktion“ als Torhüter und Teamleiter der Miners unterwegs ist. „Nach meinem Umzug von Ratingen nach Mülheim schlug sie mir vor, doch mal bei den Miners anzufragen, ob man dort nicht Interesse an einer Inlinehockey-Abteilung habe. Und nach einigen guten Gesprächen mit dem Vorstand kam es letztlich auch dazu.“

Im Sommer 2021 erfolgte dann auch die erste Teilnahme am Spielbetrieb. Trotz guter Leistungen verpassten die Miners jedoch den Sprung ins Final-Four-Turnier um die Deutsche Meisterschaft. Im vergangenen Jahr wurde der Deutsche Meister in einem Turnier in Assenheim ermittelt.

Die Miners trafen dort auf hochklassige Konkurrenz. Einige Teams hatten sich mit mehreren Spielern aus den vier höchsten Eishockey-Ligen Deutschlands sowie mit internationalen Akteuren verstärkt. Oberhausen erreichte überraschend das Halbfinale und beendete das Turnier auf einem sehr guten vierten Rang. Deutscher Meister wurden die Hauptstadt-Jungs Berlin.

Bald startet wieder das Rennen um den DM-Titel

Bald geht es nun im Kampf um den offiziellen Titel des Deutschen Inlinehockey-Meisters in die Saison 2023. Gespielt wird in drei Gruppen: West, Ost und Süd. Die Miners treffen in der Gruppe West auf die DEG Rhein Rollers, die Rhein-Main-Patriots aus Assenheim und auf den Meister Hauptstadt Jungs Berlin (mit mehreren Akteuren aus NRW). In der Gruppe Ost spielen die Celle Oilers, die Berlin Buffalos und die Eisbären Berlin Juniors, den Süden vertreten der TV Augsburg und die Devils Ulm/Neu-Ulm. Gespielt wird in sogenannten Turnierspieltagen mit jeweils drei Teams pro Spieltag. Lediglich in der Süd-Gruppe wird es normale Einzelspiele geben. Jede Mannschaft kommt an einem solchen Turnierspieltag zweimal zum Einsatz, die effektive Spielzeit liegt bei 2 x 20 Minuten pro Partie.

Startschuss ist der 30. April. In der Pflugbeil-Arena bekommen es die Miners mit den Hauptstadt-Jungs und Assenheim gleich mit Meister und Vizemeister zu tun. Der Eintritt ist frei, und das Team würde sich natürlich über zahlreiche Unterstützung freuen.

