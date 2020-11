RWO-Trainer Terranova: „Wir schießen einfach zu wenig Tore“

Oberhausen. Die Partie in Lippstadt (1:1) zeigte, dass bei RWO noch einiges im Argen liegt. Vor allem die Chancenverwertung muss besser werden.

RWO-Trainer Mike Terranova: Das war natürlich gegenüber dem grottenschlechten Spiel gegen Ahlen eine deutliche Leistungssteigerung. Die hatte ich eingefordert und auch erwartet. Unser Problem ist, dass wir aus der Vielzahl von Chancen nicht genug Tore machen.

Aber der Terminplan ist so eng, dass wir kaum etwas ändern können. Sehr zufrieden war ich mit der neuen Innenverteidigung mit Odenthal und Öztürk, auch wenn Öztürk ein Fehler unterläuft, der zum Handelfmeter führte. Andererseits gibt der Schiri ihn in einer ähnlichen Situation für uns nicht.

„Wir befinden uns noch längst nicht auf der sicheren Seite“

Am Schiedsrichter hat es allerdings nicht gelegen, das will ich klar sagen. Wir haben nach wie vor einige Baustellen und befinden uns noch längst nicht auf der sicheren Seite, sind aber guten Mutes, mit dem Abstieg letztlich nichts zu tun zu haben.

SVL-Sportdirektor Dirk Brökelmann: Zur Halbzeit hätten wir deutlich zurückliegen müssen, am Ende sind wir mit dem Punkt ziemlich zufrieden. Vor der Saison wäre das schon fast eine Sensation gewesen, aber in diesen Wochen ist alles etwas anders.

„Der Trainer hat uns in die Pflicht genommen“

RWO-Angreifer Vincent Stenzel: Der Trainer hat sehr eindringlich an uns appelliert und uns entschieden in die Pflicht genommen. Ich denke, dass wir insofern getan haben, was er verlangt hat. Im Spiel fehlte mal wieder die Genauigkeit beim letzten Ball. Insgesamt geht die Kurve wieder nach oben.

RWO-Torschütze Tim Stappmann: Wenn man auf der Bank sitzt, muss man schon hochkonzentriert sein, schließlich muss man mit seinem Einsatz rechnen. Ich war auf meine Aufgabe bestens vorbereitet, bin aber auch Tanju Öztürk dankbar. Der hat mich ein bisschen an die Hand genommen und auf dem Platz noch mal eingewiesen. Dass mir das Tor gelungen ist, schön und gut. Noch eins für uns wäre natürlich besser gewesen.

Ein Tor mehr für uns wäre besser gewesen“

RWO-Innenverteidiger Maik Odenthal: Mein Lippstädter Gegenspieler kam mit einer völlig unorthodoxen Bewegung auf mich zu. Ich wollte ausweichen, um keinen Zusammenstoß zu riskieren. Dabei bin ich ins Straucheln geraten, konnte mich nicht mehr halten und bin in die Mauer geknallt. Es zieht mächtig hinten im Oberschenkel.