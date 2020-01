Mike Terranova sieht starke Ergebnisse

Die Wintervorbereitung der Rot-Weißen geht in die entscheidende Phase. Samstag in einer Woche werden die Oberhausener gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach das Jahr in der Regionalliga eröffnen. Zeit also, in einem letzten Härtetest noch einmal alle Möglichkeiten abzuklopfen. Mit dem TSV Steinbach, Dritter der Regionalliga Südwest, kommt heute, 14 Uhr, ein hochkarätiger Gegner ins Stadion Niederrhein.

„Ich will unbedingt im Stadion spielen“ sagt RWO-Trainer Mike Terranova. Nach zwei Test auf Kunstrasen und einem auf dem schweren Natur-Geläuf daneben würde der Fußballlehrer sein Team gerne wieder an Meisterschafts-Bedingungen gewöhnen.

Zwei Verletzungen auf Kunstrasen

Auf den Kunstrasen ist er nicht allzu gut zu sprechen. „Dort sind mir zwei Leute ausgefallen.“ Die werden auch weiterhin fehlen. Jerome Propheter plagt sich mit Muskelbeschwerden, Bastian Müller mit einer Nackenzerrung, die alle Symptome eines Schleudertraumas zeigt. „Das hat er sich bei einem Sturz auf dem Kunstrasen zugezogen, eine Woche pausiert und jetzt im Test gegen Meinerzhagen kamen die Beschwerden zurück“, ärgert sich Terranova über den Ausfall von Leistungsträgern. Die beiden sind gegen den TSV Steinbach definitiv nicht dabei und für Mönchengladbach höchst fraglich.

Ansonsten hat er keinen Grund, unzufrieden zu sein. Maik Odenthal hat sich nach seiner Erkältung zurück gemeldet und ist wieder im Training. Die Eindrücke aus der Vorbereitung insgesamt stimmen Terranova optimistisch. „Ich habe selten ein dermaßen gutes Ergebnis gehabt.“ Konkret: „Die Spieler haben alles angenommen, was ich mir vorgestellt habe. Und damit meine ich nicht nur elf, sondern alle.“ Das hat er auf Videoanalysen der Testspiele nachvollzogen. „Normalerweise schaue ich mir Testspiele nicht auf Video an, aber diesmal wollte ich es wissen.“

Hohes Pressing bringt Tore

Das bedeutet beispielsweise, dass seine Angriffsreihen ein sehr hohes Pressing betreiben, um bereits in der gegnerischen Hälfte den Spielaufbau zu unterbinden und im besten Fall dort den Ball zu erobern.

Dies war eindrucksvoll gegen Meinerzhagen zu sehen, wo Akteure wie Shaibou Oubeyapwa oder Vincent Stenzel, sonst eher Kameraden, die geschickt werden, aktiv wurden und dem Gegner Bälle klauten. Im Falle von Oubeyapwa führte das zu zahlreichen gefährlichen Zuspielen auf Cihan Özkara, mit Tor hintendran.

Ähnliches Lob hält Terranova für Akteure wie Tarik Kurt, Giuseppe Pisano oder Christian März bereit, die auf ihren Positionen für Dampf sorgten. Philipp Gödde habe, weil an der Schulter angeschlagen, an seinem Limit gearbeitet, ebenso wie Francis Ubabuike oder die Mannen hinten drin. Philipp Eggersglüß, Jannik Löhden, gerade Nico Klaß und Felix Herzenbruch mit Blick auf den Meisterschaftsstart eine Energie, wie sie sich der Trainer intensiver nicht wünschen könnte

Auch die Bank will rein

Auch die Spieler ab Nummer elf wie Kofi Twumasi, Dominik Reinert, Tim Stappmann oder Julijan Popovic setzten in ihren Einsätzen Zeichen. Nur sind die anderen eben noch ein Stückchen voraus. Diesen Vorsprung aufholen will derzeit Tim Hermes, der nach seinem Kurzeinsatz gegen Meinerzhagen behutsam aufgebaut wird.

Eintritt fünf Euro, Mitglieder frei, Parken auch umsonst

Geöffnet wird ausschließlich die evo-Haupttribüne. Für Mitglieder und Dauerkarteninhaber ist der Eintritt gegen Vorlage der Legitimation frei. Für alle anderen Besucher kostet der Eintritt fünf Euro. Die Parkplätze 2b und 2c direkt am Stadion sind kostenfrei verfügbar.