Mike Terranova: „Ich will nur dem Verein RWO helfen“

Der ehemalige Trainer ist jetzt Übergangscoach bei RWO. Er soll nach dem schlechten Start den Trend brechen, danach will er zurück in die Jugend.

Auf der Haupttribüne im Stadion Niederrhein klebt neben den zugewiesenen Plätzen für Patrick Bauder und Jörg Groth ein weiterer Zettel: „Reservierter Sitzplatz Mike Terranova“. Den wird er vorerst einmal nicht belegen. Montag leitete der ehemalige RWO-Trainer als Interims-Nachfolger von Dimi Pappas sein erstes Training mit der Regionalliga-Mannschaft der Saison 20/21.

Wie viele Spiele es werden sollen, weiß der Übergangstrainer ebenso wenig wie der Sportliche Leiter Patrick Bauder: „Wir hoffen auf den Wechseleffekt und warten jetzt erst einmal die nächsten drei bis fünf Spiele ab. Wir müssen punkten und wollen dazu mit einem Dreier in Wegberg-Beeck anfangen.“

Wegberg erzielte vier Tore, RWO drei

Dass dies kein einfaches Unterfangen wird, stellte Terranova in seiner ersten Ansprache im Teamraum im Stadion klar. Er hielt sich nicht lange mit einleitenden Worten auf, sondern ging direkt in das Studium des Gegners und wie sich seine Truppe darauf vorbereiten und einstellen soll. Der Aufsteiger zeigte zuletzt beim 2:3 bei Borussia Dortmund II eine ansprechende Leistung. Wegberg ist aber im eigenen Stadion noch ohne Punkt und hat bislang nur vier Tore erzielt.

Jeffrey Obst (Mitte) ist nach Muskelbündelriss genau wie Bastian Müller jetzt wieder im Training. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Dass es bei RWO mehr als die bislang kümmerlichen drei werden sollen, dafür wird Terranova die Mannschaft nun schnellstens präparieren. Das war im ersten Training in Spielformen vor dem gegnerischen Kasten zu sehen, das wurde im abschließenden Trainingsspiel umgesetzt. Zuvor hatte Terranova seine Vorstellungen im Teamraum an der Tafel demonstriert.

Freundschaft von Terranova und Pappas leidet nicht

Mehr als ein Feuerlöscher will er wirklich nicht sein: „Ich habe mich nicht darum gerissen, aber ich will dem Verein in dieser Situation helfen. Das hat nichts mit meiner Freundschaft mit Dimi zu tun. Ich sehe meinen Platz hier“, sagt er, weist auf das laufende Feriencamp der Rot-Weißen und den Jugendkomplex. Von dort holte er sich aus seinem Büro auch die Fußballschuhe: „Wenn die einer geklaut hat, muss ich die Jungs barfuß trainieren.“ Das war aber dann nicht nötig.

Auch Bauder glaubt, dass das Verhältnis der beiden ehemaligen Spieler nicht leiden wird: „Das können die beiden gut trennen, das wird ihre gute Beziehung nicht beeinträchtigen.“

Situation war für alle unangenehm

Bauder ist gerade erst von einem schweren Magen-Darm-Infekt genesen, der ihn fast eine Woche ins Krankenhaus zwang. An der Entscheidung, Pappas als Trainer freizustellen und Terranova als zeitweiligen Nachfolger zu benennen, war er dennoch beteiligt. „Diese Situation war für alle unangenehm, angefangen vom Vorstand bis hin zu Dimi und Terra.“ Bauder will dies erst einmal ein paar Tage sacken lassen und dann das Gespräch mit Pappas suchen, wie weiter verfahren werden soll.