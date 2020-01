Mike Terranova: „Es fehlte noch die Zielstrebigkeit“

Ich bin sehr, sehr froh über die drei Punkte. Wir sind sehr gut in das Spiel gekommen und hätten eigentlich schon viel früher führen müssen. Cihan hatte zwei sehr gute Gelegenheiten, wo er frei war. Wir haben die Fans sofort mit ins Boot geholt und das hat uns geholfen, dafür vielen Dank. Mönchengladbach war nach zehn Minuten drin und hat auch gute Stafetten gezeigt. Aber insgesamt haben wir so gut wie nichts zugelassen. Natürlich war es vorentscheidend, dass es die Rote Karte gab, als Shaibou allein durch war. Vor der Halbzeit hätten wir noch nachlegen müssen. Im zweiten Durchgang haben wir nichts mehr anbrennen lassen. Das einzige, was mir nicht gepasst hat, war, dass wir noch zielstrebiger hätten sein müssen. Aber insgesamt bin ich zufrieden, wir haben den Anschluss nach oben gehalten.





Mönchengladbach-Coach Arie van Lent: Glückwunsch an Terra und RWO. Nach 90 Minuten war es keine Frage, dass wir als verdiente Verlierer vom Platz gehen. Wir sind zunächst gut angelaufen, doch dann schläft einer in der Viererkette und Oubeyapwa war durch. In dieser Reihe von Fehlern war dann der Torwart der Leidtragende. Danach haben wir schlecht nach vorn gespielt, wir hatten gefühlt eine halbe Torchance. Aber ich habe auch viel Gutes gesehen. Ich kann mit der Niederlage leben, aber unter dem Strich war das natürlich zu wenig.

Stürmer Raphael Steinmetz: Bei meinem Schuss habe ich den Ball gut erwischt. Es war klar, dass der so oder so gefährlich würde. Wir haben die ersten fünf Minuten gebraucht, aber dann lief es. Wir hätten schon vor der Halbzeit erhöhen müssen.

Giuseppe Pisano weiß um das Vertrauen des Trainers



Torschütze Giuseppe Pisano: Ich bin sehr zufrieden, denn ich bin gut in das Spiel hinein gekommen. ich habe gute Wege gefunden und ein paar Angriffe initiiert. Die Hinrunde ist bei mir nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich weiß, dass ich das Vertrauen des Trainers habe. Wir haben gute Gespräche geführt und ich hoffe, dass ich das jetzt öfter auf dem Platz bestätigen kann.



Torschütze Vincent Stenzel: So kann es weitergehen. Von mir aus können wir in der Saison 38 Mal gegen Mönchengladbach spielen, denn da treffe ist ja wohl immer. Es war anstrengend auf dem schlechten Platz so Vollgas zu geben, aber wir waren effektiv und haben die Vorgaben des Trainers umgesetzt. Bei Steins Schuss habe ich spekuliert. Wenn Steini schießt, ist es immer gefährlich und ich hatte gehofft, dass ein Abpraller kommt. Genau so war es auch und da war ich zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Wir Außenstürmer wissen jetzt, dass wir nicht nur offensiv, sondern auch defensiv arbeiten müssen. So haben wir uns alle zusammen die Punkte verdient.